السنغال تحجز مكانا في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية





حسمت السنغال أولى البطاقات المؤهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا بتحقيقها فوزها الثاني على التوالي وجاء على زيمبابوي 2-0 الخميس 19 يناير، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.في المقابل، أنعشت تونس آمالها بالتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزها على الجزائر 2-1.أحرز ثنائية السنغال ساديو مانيه نجم ليفربول الإنجليزي التسجيل في (د.9)، وهنري سيفيه لاعب آلانيا سبور التركي في (د.13 من ركلة حرة).وأسفرت الجولة الأولى عن فوز السنغال على تونس 2-0، فيما تعادلت الجزائر مع زمبابوي 1-1 في الجولة الأولى.ورفعت السنغال الباحثة في مشاركتها الرابعة عشرة عن لقب أول بعد أن حلت وصيفة في 2002 بخسارتها أمام الكاميرون بركلات الترجيح، رصيدها إلى 6 نقاط مقابل 3 لتونس، ونقطة واحدة لكل من الجزائر وزيمبابوي.

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