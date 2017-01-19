تونس تحسم الدربي أمام الجزائر وتنعش حظوظها في أمم أفريقيا
تمكن المنتخب التونسي من حسم الدربي المغاربي أمام الجزائر بنتيجة 2-1، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، الغابون 2017.وجاءت ثنائية "نسور قرطاج" عبر المدافع عيسى ماندي بالخطأ في مرماه في (د.50)، قبل أن يضاعف نجم ليل الفرنسي نعيم السليتي النتيجة في (65 من ركلة جزاء)، فيما سجل سفيان هني هدف المنتخب الجزائري في (د.90+1).اي الوقت الاضافي وبهذا رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 3 نقاط وعزز حظوظه في التأهل، فيما فقد المنتخب الجزائري بنسبة كبيرة حظوظه ليقترب أكثر من الإقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية بعد أن تجمد رصيده عند نقطة وحيدة.
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