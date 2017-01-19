

غضب في مصر بعد إدراج "أبوتريكة" على لائحة الإرهاب تفجرت في مصر حالة من الغضب العارم، بعد إدراج لاعب النادي الأهلي والمنتخب القومي السابق محمد أبوتريكة في قوائم "الكيانات الإرهابية".



بوشطن :اليوم يتم تنصيب ترمب وسط استنفار واحتجاجات تجرى اليوم الجمعة في واشنطن مراسم تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، في ظل احتجاجات مناهضة له واستنفار أمني كبير ومخاوف داخلية وخارجية من سياساته. ووصل ترمب أمس مع زوجته



حامل اللقب : ساحل العاج بحاجة لتطور كبير في كأس الأمم 2017 يطمح منتخب ساحل العاج حامل اللقب إلى أداء أكثر تطورا في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم عندما يواجه الكونجو الديمقراطية عشية يوم الجمعة. تشكيلة ساحل



السنغال تحجز مكانا في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية حسمت السنغال أولى البطاقات المؤهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا بتحقيقها فوزها الثاني على التوالي وجاء على زيمبابوي 2-0 الخميس 19 يناير، بالجولة الثانية من



تونس تحسم الدربي أمام الجزائر وتنعش حظوظها في أمم أفريقيا تمكن المنتخب التونسي من حسم الدربي المغاربي أمام الجزائر بنتيجة 2-1، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، الغابون 2017.وجاءت



الفريق الوطني العسكري لكرة القدم يفوز على نظيره الايراني بثلاثية واصل الفريق الوطني العسكري لكرة القدم تألقه في كأس العالم العسكرية التي تجرى فعالياتها بسلطنة عمان، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 29 جانفي 2017،



اختتام منافسات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة اختتمت اليوم الأربعاء 18 جانفي 2017 فعاليات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة التي احتضنها المركب الرياضي الجهوي العسكري بورقلة، بالناحية العسكرية الرابعة. المنافسة التي شهدت مشاركة



توقيف 11 شخصا مشتبه فيهم بحوزتهم المؤثرات العقلية لغرض البيع. عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر (05) قضايا متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع، تم من خلالها توقيف (11) شخصا مشتبه فيهم، كما تم حجز (758)



تعيين وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لتسيير وزراة التجارة خلفا لبختي بلعايب تم تكليف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لتسيير وزارة التجارة خلفا للوزير بختي بلعايب. و هذا بسبب نقل هذا الاخير الى خارج البلاد