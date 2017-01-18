الفريق الوطني العسكري لكرة القدم يفوز على نظيره الايراني بثلاثية
واصل الفريق الوطني العسكري لكرة القدم تألقه في كأس العالم العسكرية التي تجرى فعالياتها بسلطنة عمان، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 29 جانفي 2017، أين حقق فوزه الثاني على التوالي ضد الفريق العسكري الإيراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد (3-1) بملعب الشرطة بالعاصمة مسقط. المباراة كانت مثيرة أدى خلالها لاعبو منتخبنا الوطني أداء مثاليا وأحرزوا فيها فوزا ثمينا عكس الإرادة والعزيمة والجهود الجبارة المبذولة طيلة أطوار هذه المباراة. وقد تألق الجندي حامية محمد أمين بتوقيعه لثنائية في الدقيقتين (د 28) و(د 35)، ليعمق الجندي فرحاني محمد الفارق بإضافته للهدف الثالث في الدقيقة (د 42). في حين جاء الهدف الإيراني الوحيد في المباراة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (د 46) عن طريق ضربة جزاء. للتذكير، سيجري الفريق الوطني العسكري مقابلته الثالثة والأخيرة لحساب الدور الأول للمجموعة الثانية يوم 20 جانفي 2017 ضد فريق كوريا الشمالية بمجمع بوشر على الساعة 17.00 بتوقيت الجزائر.
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