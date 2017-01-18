تعيين وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لتسيير وزراة التجارة خلفا لبختي بلعايب
تم تكليف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لتسيير وزارة التجارة خلفا للوزير بختي بلعايب. و هذا بسبب نقل هذا الاخير الى خارج البلاد من أجل العلاج.
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