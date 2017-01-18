الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
18/01/2017 14:53:00

تعيين وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لتسيير وزراة التجارة خلفا لبختي بلعايب


 تم تكليف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لتسيير وزارة التجارة خلفا للوزير بختي بلعايب. و هذا بسبب نقل هذا الاخير الى خارج  البلاد من أجل العلاج.

عدد القراءات 61 مرة | قراءات اليوم 4 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الفريق الوطني العسكري لكرة القدم يفوز على نظيره الايراني بثلاثية

واصل الفريق الوطني العسكري لكرة القدم تألقه في كأس العالم العسكرية التي تجرى فعالياتها بسلطنة عمان، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 29 جانفي 2017،
image

اختتام منافسات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة

اختتمت اليوم الأربعاء 18 جانفي 2017 فعاليات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة التي احتضنها  المركب الرياضي الجهوي العسكري بورقلة، بالناحية العسكرية الرابعة.   المنافسة التي شهدت مشاركة
image

توقيف 11 شخصا مشتبه فيهم بحوزتهم المؤثرات العقلية لغرض البيع.

 عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر (05) قضايا متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع، تم من خلالها توقيف (11) شخصا مشتبه فيهم، كما تم حجز (758)
image

تعيين وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لتسيير وزراة التجارة خلفا لبختي بلعايب

 تم تكليف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لتسيير وزارة التجارة خلفا للوزير بختي بلعايب. و هذا بسبب نقل هذا الاخير الى خارج  البلاد
image

توقيف تاجر مخدرات على متن شاحنة محملة بثمانية (08) قناطير من الكيف ببسكرة

 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة ، يوم  أمس ، تاجر مخدرات على متن شاحنة محملة بـكمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر
image

محمد بن أعمر زرهوني: تراث الجزائر الثقافي ملكية لكل الجزائريين ولا يقبل الاحتكار

ذكر مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد بن أعمر زرهوني، أول أمس، في افتتاح  الملتقى الوطني الثاني حول الشاعر الشيخ عبد القادر الخالدي بمعسكر أن تراث
image

سيدي بوزيد التونسية: مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بالتنمية

تشهد ولاية «سيدي بوزيد» التونسية احتجاجات متواصلة منذ أيام عدة تطالب بالتشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية، تتخللها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدم غازاً مسيلاً
image

حاجي بابا عمي: مكافحة التحويل اللامشروع للعملة الصعبة يتحسن تدريجيا

كشف وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الأحد عن وجود تقدم معتبر في مجال مكافحة المستوردين غير الشرعيين و التحويل اللامشروع للعملة الصعبة. و في رده
image

صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته للنمو بالنسبة للجزائر

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص النمو بالنسبة للجزائر خلال سنتي 2016 و 2017 فيما راهن في توقعاته المحينة  بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية على
image

انطلاق موسم التخفيضات الشتوية اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2017 والتي تم تحديدها في الفترة الممتدة من 18 يناير إلى غاية 28  فبراير المقبل, وتم
قيم هذا المقال
0