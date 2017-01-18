

الفريق الوطني العسكري لكرة القدم يفوز على نظيره الايراني بثلاثية واصل الفريق الوطني العسكري لكرة القدم تألقه في كأس العالم العسكرية التي تجرى فعالياتها بسلطنة عمان، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 29 جانفي 2017،



اختتام منافسات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة اختتمت اليوم الأربعاء 18 جانفي 2017 فعاليات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة التي احتضنها المركب الرياضي الجهوي العسكري بورقلة، بالناحية العسكرية الرابعة. المنافسة التي شهدت مشاركة



توقيف 11 شخصا مشتبه فيهم بحوزتهم المؤثرات العقلية لغرض البيع. عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر (05) قضايا متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع، تم من خلالها توقيف (11) شخصا مشتبه فيهم، كما تم حجز (758)



تعيين وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لتسيير وزراة التجارة خلفا لبختي بلعايب تم تكليف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لتسيير وزارة التجارة خلفا للوزير بختي بلعايب. و هذا بسبب نقل هذا الاخير الى خارج البلاد



توقيف تاجر مخدرات على متن شاحنة محملة بثمانية (08) قناطير من الكيف ببسكرة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة ، يوم أمس ، تاجر مخدرات على متن شاحنة محملة بـكمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر



محمد بن أعمر زرهوني: تراث الجزائر الثقافي ملكية لكل الجزائريين ولا يقبل الاحتكار ذكر مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد بن أعمر زرهوني، أول أمس، في افتتاح الملتقى الوطني الثاني حول الشاعر الشيخ عبد القادر الخالدي بمعسكر أن تراث



سيدي بوزيد التونسية: مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بالتنمية تشهد ولاية «سيدي بوزيد» التونسية احتجاجات متواصلة منذ أيام عدة تطالب بالتشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية، تتخللها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدم غازاً مسيلاً



حاجي بابا عمي: مكافحة التحويل اللامشروع للعملة الصعبة يتحسن تدريجيا كشف وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الأحد عن وجود تقدم معتبر في مجال مكافحة المستوردين غير الشرعيين و التحويل اللامشروع للعملة الصعبة. و في رده



صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته للنمو بالنسبة للجزائر أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص النمو بالنسبة للجزائر خلال سنتي 2016 و 2017 فيما راهن في توقعاته المحينة بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية على