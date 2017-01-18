توقيف تاجر مخدرات على متن شاحنة محملة بثمانية (08) قناطير من الكيف ببسكرة
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة ، يوم أمس ، تاجر مخدرات على متن شاحنة محملة بـكمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثمانية (08) قناطير. في نفس السياق ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، (06) تجار مخدرات وحجزت (195) كيلوغراما من الكيف المعالج بكل من البيض وسيدي بلعباس وتلمسان الناحية العسكرية الثانية. من جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، محاولات تهريب (4200) لتر من الوقود و(2852) وحدة من مختلف المشروبات بكل من تلمسان ومعسكر وبسكرة والوادي . فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأدرار وورقلة وتمنراست، (106) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة، وحجزت (09) أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية
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