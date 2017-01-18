صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته للنمو بالنسبة للجزائر





أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص النمو بالنسبة للجزائر خلال سنتي 2016 و 2017 فيما راهن في توقعاته المحينة بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية على انتعاش نمو الاقتصاد الوطني في 2021. و تشير مؤسسة بروتون وودس إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل نموا بنسبة 3,6 % في 2016 ,أي نفس الارتفاع المتوقع في تقريره الذي يعود إلى شهر أكتوبر الفارط. و أبقى الصندوق على توقعاته بالنسبة للنمو في سنة 2017 في حدود 2,9 % ويتوقع زيادة النمو انطلاقا من سنة 2021 في حدود 3,4 %. و يتوقع الصندوق انخفاضا في نسبة التضخم في الجزائر خلال 2017 إلى 8ر4 بالمئة مقابل 5,9 % سنة 2016 و 4,4% خلال 2015. و أوضح التقرير أن ميزان الحساب الجاري مثل -15,1 % من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2016 و من المرتقب أن ينخفض إلى - %13,7 % خلال 2017 و إلى -6,3 % سنة 2021 . و على صعيد أخر, أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص النمو العالمي لسنتي 2017 و 2018 في حدود 3,4 و 3,6 %. كما أبقى الصندوق على " توقعاته بالنسبة للنمو العالمي للفترة 2016-2018 ". و فيما يخص الدول المتقدمة ,فقد تحسنت التوقعات للفترة 2017-2018 جراء انتعاش طفيف للنشاط في السداسي الثاني لسنة 2016 و الانتعاش المالي المرتقب في الولايات المتحدة الاميريكية. أما بالنسبة للدول الناشئة و النامية , فقد تدهورت آفاق النمو بشكل طفيف بسبب صعوبة الأوضاع المالية عموما. و حسب نفس الأرقام المحينة لذات الصندوق, فقد ارتفعت آفاق النمو على المدى القصير بالنسبة للصين بسبب الانتعاش المرتقب للنمو, فيما انخفضت آفاق النمو بالنسبة لعدد من بلدان أخرى كبيرة لا سيما الهند و البرازيل و المكسيك.

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