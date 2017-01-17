مساعدو التربية يدعون لإنجاح احتجاج التكتل النقابي المستقل





طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، وزارة التربية الوطنية بضرورة تجسيد وعودها في التعديلات المرتقبة للقانون الخاص لإنصاف مساعدي ومشرفي التربية، مجددة تمسكها بحقوقها "المهضومة". ودعت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين "الانباف"، في بيان لها عقب عقدها اجتماعا طارئا لوضع آخر اللمسات حول مضمون الاقتراحات اللازمة لمعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12-240 لمستخدمي التربية الوطنية، عمال قطاع التربية للتجند ولإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن، والوقفات الاحتجاجية الجهوية يوم السبت 28 جانفي 2017 التي أقرها التكتل النقابي في بيانه الأخير، كما طالبت كل مساعدي ومشرفي التربية الالتزام بالقرار من خلال المشاركة القوية في الجمعيات العامة الولائية الموسعة ليوم السبت 21 جانفي 2017 وشددت اللجنة على ضرورة إدماج جميع مساعدي والمساعدين الرئيسيين للتربية في رتبة مشرف التربية سلم 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 مع ضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك والقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال مساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية التي لا يوظف عليهما، وتصنيف رتبة مشرف رئيسي للتربية في الصنف 12 ، وقصد التأسيس الأولي لهذه الرتبة تثمينا للخبرة المهنية والشهادات العليمة، تطالب بإدماج مشرفي التربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج ، وكذا إدماج مساعدي ومشرفي التربية الذين يثبتون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها، الى جانب إصدار رخص استثنائية عاجلة للترقية مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون ( 20 ) سنة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، في رتبة مستشار التربية سلم 14 حسب المناصب المطلوب شغلها، لتغطية العجز الهائل للمناصب الشاغرة التي تعد بالمئات على مستوى الوطني ولدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة بها وجعلها حكرا لسلك مشرفي التربية كما نؤكد رفضنا المطلق للتكليف. وأكدت اللجنة على أهمية استحداث رتبة مشرف مكون للتربية سلم 14، وقصد التأسيس الأولي للرتبة ، يدمج مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون ( 20 ) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، ناهيك عن ضرورة إنصاف خريجي جامعة التكوين المتواصل مع قانونية معادلة شهادة النجاح لشهادة البكالوريا + 03 سنوات دراسة في جامعة التكوين المتواصل حيث تم الحصول على شهادة DEUA ، وهي شهادة جامعية يجب الاعتراف بها ، وإلا فما الفائدة من فتح جامعة التكوين المتواصل للموظفين ؟.

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