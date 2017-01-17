الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
17/01/2017 13:26:00

مساعدو التربية يدعون لإنجاح احتجاج التكتل النقابي المستقل


طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، وزارة التربية الوطنية بضرورة تجسيد وعودها في التعديلات المرتقبة للقانون الخاص لإنصاف مساعدي ومشرفي التربية، مجددة تمسكها بحقوقها "المهضومة". ودعت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين "الانباف"،  في بيان لها عقب عقدها اجتماعا طارئا لوضع آخر اللمسات حول مضمون الاقتراحات اللازمة لمعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12-240 لمستخدمي التربية الوطنية، عمال قطاع التربية للتجند ولإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن، والوقفات الاحتجاجية الجهوية يوم السبت 28 جانفي  2017 التي أقرها التكتل النقابي في بيانه الأخير، كما طالبت كل مساعدي ومشرفي التربية الالتزام بالقرار من خلال المشاركة القوية في الجمعيات العامة الولائية الموسعة ليوم السبت 21 جانفي 2017 وشددت اللجنة على ضرورة إدماج جميع مساعدي والمساعدين الرئيسيين للتربية في رتبة مشرف التربية سلم 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 مع ضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك والقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال مساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية التي لا يوظف عليهما، وتصنيف رتبة مشرف رئيسي للتربية في الصنف 12 ، وقصد التأسيس الأولي لهذه الرتبة تثمينا للخبرة المهنية والشهادات العليمة، تطالب بإدماج مشرفي التربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج ، وكذا إدماج مساعدي ومشرفي التربية الذين يثبتون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها، الى جانب إصدار رخص استثنائية عاجلة للترقية مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون ( 20 ) سنة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، في رتبة مستشار التربية سلم 14 حسب المناصب المطلوب شغلها، لتغطية العجز الهائل للمناصب الشاغرة التي تعد بالمئات على مستوى الوطني ولدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة بها وجعلها حكرا لسلك مشرفي التربية كما نؤكد رفضنا المطلق للتكليف. وأكدت اللجنة  على أهمية استحداث رتبة مشرف مكون للتربية سلم 14، وقصد التأسيس الأولي للرتبة ، يدمج مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون ( 20 ) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، ناهيك عن ضرورة إنصاف خريجي جامعة التكوين المتواصل مع قانونية معادلة شهادة النجاح لشهادة البكالوريا + 03 سنوات دراسة في جامعة التكوين المتواصل حيث تم الحصول على شهادة DEUA ، وهي شهادة جامعية يجب الاعتراف بها ، وإلا فما الفائدة من فتح جامعة التكوين المتواصل للموظفين ؟.

 

عدد القراءات 50 مرة | قراءات اليوم 7 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تيارت خمسة قتلى و اربعة جرحى في حادث مروع بالسوقر .

إهتزت مدينة السوقر بولاية تيارت مساء أمس بحدود الساعة الثانية و النصف على وقع حادث مرور أليم راح ضحيته خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين
image

وزارة التربية تشرع اليوم في لقاءات ثنائية مع نقابات القطاع

تشرع وزارة التربية الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في عقد أولى اللقاءات الثنائية مع نقابات القطاع ، لتدارس المسائل العالقة في القطاع والتنسيق لإيجاد حلول
image

مع اقتراب دخوله البيت يواصل ترامب تغريداته ويثبت أنه غير مؤهل للحكم

تحضر أمريكا لوداع حقبة الرئيس باراك أوباما واستقبال عهد جديد يحمل وعوداً بالخوف من الرئيس المنتخب دونالد جي ترامب. وقبل رحيله بدأت أصوات تتعالى في
image

عبد السلام بوشوارب: بلوغ نسبة 50 بالمائة من الإدماج الوطني في ظرف 5 سنوات

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد بوهران أن نسبة الإدماج الوطني لقطع الغيار المنتجة محليا الموجهة للمركبات المركبة في الجزائر ستبلع من
image

مساعدو التربية يدعون لإنجاح احتجاج التكتل النقابي المستقل

طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، وزارة التربية الوطنية بضرورة تجسيد وعودها في التعديلات المرتقبة للقانون الخاص لإنصاف مساعدي ومشرفي التربية، مجددة تمسكها بحقوقها "المهضومة". ودعت
image

مجلس النواب الليبي ينوه بالدور "الناشط والدائم" للجزائر من اجل إيجاد حل سياسي للازمة الليبية

نوه أعضاء مجلس النواب الليبي يوم الاثنين بالجزائر، بالدور " الناشط والدائم " للجزائر من أجل ضمان حل سياسي للازمة الليبية في إطار اتفاق 17
image

نور الدين بدوي : الدولة عازمة على دعم التنمية بمناطق الجنوب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الإثنين بولاية الوادي أن ''الدولة عازمة على دعم التنمية بمناطق الجنوب''. وأوضح الوزير لدى تدشينه المقر الجديد
image

بوضياف: " قانون الصحة مؤجل إلى حين"

نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، سحب أو إلغاء قانون الصحة من قبة البرلمان، مؤكدا أنه مؤجل إلى حين، مشددا في
image

الغازي:"الدولة لن تتخلى عن أبنائها"

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أن الدولة لا ولن تتخلى عن أبنائها، كاشفا أنها لن تهضم حق العمال، موضحا أن أهداف وإصلاحات الحكومة لن تتعارض مع طموحات العمال، معلنا عن تعيين الأمين العام للوزارة للتواصل المستمر مع جميع النقابات.
image

مستغانم : العثور على دلفين نافق بمنطقة "لاكريك" بصلامندر

  تم يوم الاثنين العثور على دلفين نافق بمنطقة "لاكريك" غرب صلامندر بمدينة مستغانم حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لانتشال وتحويل
قيم هذا المقال
0