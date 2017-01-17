

تيارت خمسة قتلى و اربعة جرحى في حادث مروع بالسوقر . إهتزت مدينة السوقر بولاية تيارت مساء أمس بحدود الساعة الثانية و النصف على وقع حادث مرور أليم راح ضحيته خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين



وزارة التربية تشرع اليوم في لقاءات ثنائية مع نقابات القطاع تشرع وزارة التربية الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في عقد أولى اللقاءات الثنائية مع نقابات القطاع ، لتدارس المسائل العالقة في القطاع والتنسيق لإيجاد حلول



مع اقتراب دخوله البيت يواصل ترامب تغريداته ويثبت أنه غير مؤهل للحكم تحضر أمريكا لوداع حقبة الرئيس باراك أوباما واستقبال عهد جديد يحمل وعوداً بالخوف من الرئيس المنتخب دونالد جي ترامب. وقبل رحيله بدأت أصوات تتعالى في



عبد السلام بوشوارب: بلوغ نسبة 50 بالمائة من الإدماج الوطني في ظرف 5 سنوات أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد بوهران أن نسبة الإدماج الوطني لقطع الغيار المنتجة محليا الموجهة للمركبات المركبة في الجزائر ستبلع من



مساعدو التربية يدعون لإنجاح احتجاج التكتل النقابي المستقل طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، وزارة التربية الوطنية بضرورة تجسيد وعودها في التعديلات المرتقبة للقانون الخاص لإنصاف مساعدي ومشرفي التربية، مجددة تمسكها بحقوقها "المهضومة". ودعت



مجلس النواب الليبي ينوه بالدور "الناشط والدائم" للجزائر من اجل إيجاد حل سياسي للازمة الليبية نوه أعضاء مجلس النواب الليبي يوم الاثنين بالجزائر، بالدور " الناشط والدائم " للجزائر من أجل ضمان حل سياسي للازمة الليبية في إطار اتفاق 17



نور الدين بدوي : الدولة عازمة على دعم التنمية بمناطق الجنوب أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الإثنين بولاية الوادي أن ''الدولة عازمة على دعم التنمية بمناطق الجنوب''. وأوضح الوزير لدى تدشينه المقر الجديد



بوضياف: " قانون الصحة مؤجل إلى حين" نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، سحب أو إلغاء قانون الصحة من قبة البرلمان، مؤكدا أنه مؤجل إلى حين، مشددا في



الغازي:"الدولة لن تتخلى عن أبنائها" أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أن الدولة لا ولن تتخلى عن أبنائها، كاشفا أنها لن تهضم حق العمال، موضحا أن أهداف وإصلاحات الحكومة لن تتعارض مع طموحات العمال، معلنا عن تعيين الأمين العام للوزارة للتواصل المستمر مع جميع النقابات.