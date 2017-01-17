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17/01/2017 12:56:00

مجلس النواب الليبي ينوه بالدور "الناشط والدائم" للجزائر من اجل إيجاد حل سياسي للازمة الليبية


نوه أعضاء مجلس النواب الليبي يوم الاثنين بالجزائر، بالدور " الناشط والدائم " للجزائر من أجل ضمان حل سياسي للازمة الليبية في إطار اتفاق 17 ديسمبر 2015، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة . وأوضح البيان ذاته أن رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الهاشمي جيار استقبل وفدا عن مجلس النواب الليبي ، و" شكل اللقاء فرصة ،جدد فيها جيار موقف الجزائر من الأزمة الليبية، مذكرا بالمناسبة بالجهود التي مافتئت الجزائر تبذلها ولا تزال من اجل إنهاء الأزمة في ليبيا دون تدخل في الشأن الداخلي لهذا البلد الشقيق والجار" . وذكر نفس البيان أن هذا اللقاء "يأتي بعد زيارات ولقاءات لعديد البرلمانين الليبيين ، من ضمنهم رئيس مجلس النواب صالح عقيلة".

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