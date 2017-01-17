بوضياف: " قانون الصحة مؤجل إلى حين"





نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، سحب أو إلغاء قانون الصحة من قبة البرلمان، مؤكدا أنه مؤجل إلى حين، مشددا في الوقت ذاته على أهمية القانون الذي قال إنه لم يمس بمجانية الطب التي تستمد من فلسفة السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية. وأكد وزير الصحة على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية تيبازة بالقول: "في الظرف الحالي لا يمكن عرضه على البرلمان بغرفتيه"، مؤكدا "عدم سحبه أو إلغائه بالنظر إلى أهمية القانون"، موضحا أن القانون أخذ المسار الدستوري لأي قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء، واصفا إياه بالمهم جدا بالنظر إلى مواكبته التطورات الحاصلة. وقال بوضياف "التأجيل لن يضر بالقانون الذي يواكب تطورات المنظومة الصحية"، مشيرا إلى مستشفى تيبازة الذي أشرف على تدشينه وقال إنه يحتوي على أنظمة تسيير جديدة كالملف الطبي الإلكتروني وأنظمة الإعلام الآلي وهي خدمات يتحدث عليها القانون الجديد"، مؤكدا على أهمية القانون الذي قال إنه لم يمس بمجانية الطب التي تستمد من فلسفة السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية، مضيفا بالقول:"..تغيير وتعديل يتطلب شجاعة لمواجهتها".

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