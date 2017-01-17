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17/01/2017 12:09:00

الغازي:"الدولة لن تتخلى عن أبنائها"


أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أن الدولة لا ولن تتخلى عن أبنائها، كاشفا أنها لن تهضم حق العمال، موضحا أن أهداف وإصلاحات الحكومة لن تتعارض مع طموحات العمال، معلنا عن تعيين الأمين العام للوزارة للتواصل المستمر مع جميع النقابات.

خديجة قدوار

 

أفاد الغازي خلال لقاء جمعه مع النقابات بمقر الوزارة بالقول:" القطاع يستمع لانشغالات العامل واهتماماته ويضع كل الأولويات بالحسبان"، وأضاف: " علينا  أن نكون صرحاء لأن الدولة لم تعد تتحمل ما كانت تتحمله في السابق خاصة ماديا وعلى الطبقة العاملة تفهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب الذي تمر به البلاد الذي لابد أن يشعر المواطن بتأمينه أمنيا واقتصاديا و اجتماعيا"، موضحا  أن الرئيس بوتفليقة هو الذي أمر بعقد هذه الاجتماعات من أجل رفع نسبة إشراك النقابات في رسم السياسات العامة. وأكد الوزير بالقول:" من المستحيل  أن الدولة تقهر العمال مثلما يروج البعض"، موضحا أن الحكومة تسعى للحفاظ على المكسب الاجتماعي الأهم وهو الضمان الاجتماعي للجزائريين، داعيا الشركاء الاجتماعيين إلى ضبط النفس وانتهاج الحوار، مضيفا:" ..فترة التحولات التي عرفتها الجزائر تستدعي خلق ديناميكية جديدة في الحوار وتسجيل كل الملاحظات لتقدم بعدها للوزير الأول عبد المالك سلال قصد إيجاد حلول ترضي كل الأطراف". ودعا الغازي الشركاء الاجتماعيين للمشاركة  في " قانون العمل"  من خلال آرائهم خاصة وأن الجزائر مقبلة على استحقاقات،  موضحا أن القانون الجديد سيقدم في قريبا لمجلس الحكومة بعد مرحلة المشاورات التي تبقى مفتوحة، هذا وعين  الغازي "الأمين العام للوزارة للتواصل المستمر مع جميع النقابات لمناقشة كل القضايا التي تهم القطاع" .

مريان: لماذا لم يتم إشراكنا  قبل إحالة  المشروع على البرلمان ..؟

 أعرب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي مزيان مريان عن أمله في أن يأتي لقاء التكتل النقابي مع وزارة العمل بالجديد حول قانون التقاعد الجديد ، متسائلا عن سبب عدم إشراك النقابات المستقلة قبل عرض هذا المشروع على نواب البرلمان .

  مبتول: رأسمال صندوق التقاعد مرتبط بالإنتاج والإنتاجية

 قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمان مبتول إن رأسمال صندوق التقاعد مرتبط بالإنتاج والإنتاجية بحيث يصاحب ارتفاع الإنتاج تزايد مناصب العمل ووجود رأسمال معتبر، موضحا أن هذا الصندوق يتطلب وجود سياسة واضحة  لارتباطه بالاقتصاد الوطني  المبني على ريع المحروقات، مبرزا أهمية اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقد أدرج إلغاء التقاعد المسبق في قانون التقاعد الجديد لدواع اقتصادية بحتة حيث تم تأجيل إلغاء التقاعد المسبق إلى غاية 2019 بعد تدخل من قبل رئيس الجمهورية .ويشترط هذا القانون الجديد الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية استفادة العامل من معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين ، في حين يمكن للمرأة العاملة أن تحال على التقاعد بطلب منها بداية من سن 55 سنة .كما نص القانون على أن العامل الذي يشغل منصب عمل جد شاق بإمكانه الاستفادة من معاش التقاعد قبل سن الستين بعد قضاء فترة عمل دنيا في هذا المنصب.

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