

مستغانم : العثور على دلفين نافق بمنطقة "لاكريك" بصلامندر تم يوم الاثنين العثور على دلفين نافق بمنطقة "لاكريك" غرب صلامندر بمدينة مستغانم حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لانتشال وتحويل



المدرسة الوطنية للخزينة جاهزة في 2018 من المقرر أن يتم تسليم المدرسة الوطنية للخزينة التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2012 في أفاق 2018 غير أنها ستشرع في تنظيم دورات



مساهل يستقبل المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيري حاملة رسالة الى الرئيس بوتفليقة استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يوم الاثنين بالجزائر العاصمة السيدة أمينة جان محمد الوزيرة النيجيرية المكلفة



الطيب لوح : تعديلات "جوهرية" على قانون الإجراءات الجزائية ستشهد محكمة الجنايات بمقتضى التعديلات "الجوهرية" المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية, إعادة نظر"عميقة" في تشكيلتها وطريقة عملها, من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة



بدوي : عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل بوتيرة "متسارعة" أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم بالجزائر العاصمة أن عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل "بعزم أكبر و بوتيرة متسارعة". في رسالة قرأها



شرح مضامين قانون التقاعد الجديد محور يوم دراسي لوزارة العمل هذا الاثنين تنظم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم يوما دراسيا لشرح مضامين قانون التقاعد الجديد وتداعياتها على الاقتصاد الوطني حيث تم توجيه الدعوات لممثلي النقابات المستقلة



الفصائل السورية المعارضة توافق على الذهاب إلى مفاوضات الأستانة وافقت الفصائل العسكرية المسلحة التابعة للمعارضة السورية والتي اجتمعت في أنقرة خلال الأيام القليلة الماضية على الذهاب الى المفاوضات المقرر عقدها برعاية روسية ـ تركية



عبد السلام بـوشـوارب : الجزائر ستكتفي ذاتيا من حيث الحديد و الصلب في آفاق 2018 صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب السبت بجيجل بأن الجزائر ستصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الحديد والصلب في آفاق 2018



الثلوج تقطع الطرقات في 9 ولايات تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها عديد مناطق الوطن في قطع عدة طرقات بوسط وشرق البلاد، حسبما أكدته أمس حصيلة لمصالح الدرك الوطني التي نشرت وحداتها