تم يوم الاثنين العثور على دلفين نافق بمنطقة "لاكريك" غرب صلامندر بمدينة مستغانم حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لانتشال وتحويل وردم الدلفين الذي يصل وزنه 300 كلغ وطوله 3 أمتار وذلك بالتنسيق مع المصالح التقنية لبلدية مستغانم والبيئة كما أشير إليه.ويعد هذا الدلفين ثاني حالة يسجلها الساحل المستغانمي خلال العام الجاري بعد نفوق دلفين مماثل الأسبوع المنصرم بالمنطقة الصخرية غرب الميناء التجاري لمستغانم.
مستغانم : العثور على دلفين نافق بمنطقة "لاكريك" بصلامندر
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