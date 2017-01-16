الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
16/01/2017 22:04:00

المدرسة الوطنية للخزينة جاهزة في 2018


من المقرر أن يتم تسليم المدرسة الوطنية للخزينة التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2012 في أفاق 2018 غير أنها ستشرع في تنظيم دورات تكوينية بشكل مؤقت في مقرات المدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة ابتداء من السداسي الثاني ل2017 حسبا علمت وأج لدى مسؤول بوزارة المالية.و تتسع هذه المدرسة المتخصصة المتواجد مقرها بتيبازة ل 500 مقعد بيداغوجي و تحتوي على داخلية  بها 300 سرير و تتيح في مرحلة أولى تكوين إتقان و إعادة الرسكلة لفترة قصيرة لفائدة موظفي الخزينة التابعين للبلديات و لمؤسسات الصحة حسبما صرحت به نائبة المديرة العامة للتكوين بالمديرية العامة للمحاسبة بالوزارة السيدة أمال حطاب.و بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في اوت2012 و المتضمن إنشاء و تنظيم و سير المدرسة الوطنية للخزينة تعد هذه الاخيرة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية وزارة المالية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و أضاف ذات المسؤول أن "والي تيبازة قد أعلمنا بأنه سيتم تسليم المدرسة خلال 2018. غير انه بفضل قرار وزاري مشترك تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية و الذي يحدد تصنيف المدرسة و شروط الالتحاق بالمناصب العليا سيتسنى للمدرسة الوطنية للخزينة الشروع في دوراتها التكوينية في اجل قريب".و فور استلامها المقر سيتسنى لهذه المدرسة توفير دورات تكوينية من ثلاثة أنواع لفترات تمتد من 6 أشهر إلى سنتين.  و يتعلق الأمر بدورات متخصصة و تكوين أولي لترقية العمال و كذا تكوين أولي يؤهلهم لشغل منصب و ذلك علاوة على دورات الإتقان و إعادة الرسكلة التي لا تتعدى أجالها الشهر الواحد.أما فيما يخص دورتي التكوين المتخصصتين فالأولى ستدوم سنة واحدة و تخصص للحائزين على شهادة ليسانس في ست شعب (العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و العلوم المالية و علوم التسيير و الحقوق و التخطيط) و ذلك بعد إجراء مسابقة و تفتح المجال أمام شغل منصب مفتش عام في إدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات.أما فيما يخص التكوين الثاني المتخصص فهو موجه للحائزين على شهادة البكالوريا بعد إجراء مسابقة و لفترة دراسة تدوم  سنتين للالتحاق بمنصب مراقب على مستوى نفس الإدارة.و سيتم اقتراح هذه الدورات التكوينية وفقا للمناصب المالية المتاحة على مستوى الخزينة الولائية و المركزية و الرئيسية. اما بشان التكوين الاولي الذي يؤهل لشغل منصب بالمدرسة فانه يتيح للمتربصين الإداريين إمكانية الترسيم بعد مزاولة تكوين تتراوح  مدته من ستة الى تسعة أشهر. أما فيما يخص التكوين الأولي الذي يؤهل للإتقان فان المدرسة تتيح لعون المعاينة تكوينا يدوم ستة أشهر للالتحاق بمنصب مراقب و لمنصب مفتش تكوينا يدوم تسعة أشهر للالتحاق برتبة مفتش رئيسي. و يمكن للمدرسة أن تنظم اختبارات مهنية و محاضرات و أيام دراسية لفائدة موظفي الإدارات الأخرى كما انه بإمكانها القيام بدراسات و إسداء نصائح في مجال التسيير المالي و المحاسبة العمومية لفائدة الادرات و الهيئات العمومية.و فيما يخص تمويل هذه المدرسة فإنها ستستفيد من إعانات سنوية من الدولة و من هبات و منح مع العلم أن كل الدورات التكوينية مجانية بما أن المؤسسة لا تحمل طابعا تجاريا. و بموجب المرسوم التنفيذي الذي يحدد سيرها  فانه يسمح لها إمكانية فتح ملاحق واج

عدد القراءات 42 مرة | قراءات اليوم 18 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

مستغانم : العثور على دلفين نافق بمنطقة "لاكريك" بصلامندر

  تم يوم الاثنين العثور على دلفين نافق بمنطقة "لاكريك" غرب صلامندر بمدينة مستغانم حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لانتشال وتحويل
image

المدرسة الوطنية للخزينة جاهزة في 2018

من المقرر أن يتم تسليم المدرسة الوطنية للخزينة التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2012 في أفاق 2018 غير أنها ستشرع في تنظيم دورات
image

مساهل يستقبل المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيري حاملة رسالة الى الرئيس بوتفليقة

  استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يوم الاثنين بالجزائر العاصمة السيدة أمينة جان محمد الوزيرة النيجيرية المكلفة
image

الطيب لوح : تعديلات "جوهرية" على قانون الإجراءات الجزائية

ستشهد محكمة الجنايات بمقتضى التعديلات "الجوهرية" المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية, إعادة نظر"عميقة" في تشكيلتها وطريقة عملها, من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة
image

بدوي : عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل بوتيرة "متسارعة"

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم بالجزائر العاصمة أن عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل "بعزم أكبر و بوتيرة متسارعة". في رسالة قرأها 
image

شرح مضامين قانون التقاعد الجديد محور يوم دراسي لوزارة العمل هذا الاثنين

تنظم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم يوما دراسيا لشرح مضامين قانون التقاعد الجديد وتداعياتها على الاقتصاد الوطني حيث تم توجيه الدعوات لممثلي النقابات المستقلة
image

الفصائل السورية المعارضة توافق على الذهاب إلى مفاوضات الأستانة

وافقت الفصائل العسكرية المسلحة التابعة للمعارضة السورية والتي اجتمعت في أنقرة خلال الأيام القليلة الماضية على الذهاب الى المفاوضات المقرر عقدها برعاية روسية ـ تركية
image

عبد السلام بـوشـوارب : الجزائر ستكتفي ذاتيا من حيث الحديد و الصلب في آفاق 2018

صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب السبت بجيجل بأن الجزائر ستصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الحديد والصلب في آفاق 2018
image

الثلوج تقطع الطرقات في 9 ولايات

تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها عديد مناطق الوطن في قطع عدة طرقات بوسط وشرق البلاد، حسبما أكدته أمس حصيلة لمصالح الدرك الوطني التي نشرت وحداتها
image

حجار للطلبة: "عليكم توخي الحذر فالجزائر مستهدفة"

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، أمس، الطلبة لتوخي الحذر كون الجزائر مستهدفة من عدة جوانب خاصة أنها على أبواب الاستحقاقات. وأوضح الوزير لدى
قيم هذا المقال
0