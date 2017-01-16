مساهل يستقبل المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيري حاملة رسالة الى الرئيس بوتفليقة

استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يوم الاثنين بالجزائر العاصمة السيدة أمينة جان محمد الوزيرة النيجيرية المكلفة بالبيئة و المبعوثة الخاصة للرئيس النايجيري محمادو بوهاري.و تحمل السيدة جان محمد رسالة من الرئيس النيجيري الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.و في تصريح للصحافة أكد السيد مساهل "تطرقنا الى تعزيز العلاقات الثنائية و الشراكة بين البلدين و كذا الى تنسيقنا على المستوى الافريقي لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات القادمة بمجلس السلم و الأمن بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك".كما تمحورت المحادثات حول " تدعيم الوحدة الافريقية بهدف رفع تحديات السلم و الأمن و التنمية بافريقيا".و من جهتها أشارت الوزيرة النايجيرية الى أنها تناولت مع السيد مساهل العديد من النقاط لاسيما " تعزيز العلاقات الثنائية و الشراكة بين البلدين".