الثلوج تقطع الطرقات في 9 ولايات





تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها عديد مناطق الوطن في قطع عدة طرقات بوسط وشرق البلاد، حسبما أكدته أمس حصيلة لمصالح الدرك الوطني التي نشرت وحداتها لتقديم المساعدة للمواطنين. فقد تسبب تراكم الثلوج في شل حركة المرور لاسيما بولايات جيجل، بجاية، تيزي وزو، سكيكدة وبرج بوعريريج، سوق أهراس، سطيف، عنابة وباتنة. فبولاية جيجل شلت حركة المرور على مستوى الطريق الولائي رقم 137 ب في شطره الرابط بين بلدتي زيامة منصورية وإراقن سوسي، بالضبط بالمكان المسمى زنزانة، والطريق الولائي رقم 135ب في شطره الرابط بين بلديتي الطاهير و أولاد عسكر بالضبط عند المكان المسمى مشتتة أولاد بوزيد، وكذالك الطريق الولائي رقم 142 العابر لإقليم بلدية الشحنة، كلها مغلقة في وجه حركة المرور، كما شلت حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 26أ في شطره الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، في شطره العابر لبلدية شلاطة، و الطريق الوطني رقم 9 في شطره العابر لبلدية سوق الاثنين. وشهدت ولاية تيزي وزو انقطاع حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة، بالضبط على مستوى المكان المسمى فج تيروردة، والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية تيزي وزو و ولاية البويرة، بالضبط بالمكان المسمى أسول، والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولاية تيزي وزو و ولاية البويرة دائما، بالضبط بمنطقة سيدي نكولان. كما شلت حركة المرور بولاية سكيكدة على مستوى الطريق الولائي الطريق الولائي رقم 132 في شطره العابر لإقليم بلدية أولاد عطية على امتداد 10 كلم بسبب تراكم الثلوج، وتعيش ولاية برج بوعريريج نفس الأوضاع، حيث شلت حركة المرور بالطريق الوطني 76 في شطره العابر لبلدية برج زمورة، بالضبط بالمكان المسمى المدافع وعنصر وزلو، والطريق الولائي 43 في شطره العابر لبلدية الجعافرة، بالمكان المسمى أورير على امتداد 10 كلم، والطريق الولائي 44 في شطره الرابط بلديتي الجعافرة وثنية النصر، بالمكان المسمى تركابت على امتداد 05 كلم. أما بولاية سوق أهراس قطعت حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 20 في شطره الرباط بين مركز العبور البري بالفويض إلى غاية مفترق الطرق بفج العمد، بلدية أولاد إدريس، وبولاية عنابة عرف الطريق الولائي رقم 16 و 16 أ الرابطان بين بلديتي السرايدي وعنابة، هو الشأن نفسه بولاية سطيف التي شهدت هي الأخرى قطع الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف و بجاية، في شطره العابر لبلديات تالة ايفاسن، بوعنداس و ايت نوال مزادة، وذلك على 10 مسافة كلم، والطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي سطيف و جيجل في شطره العابر لبلديات عين السبت و بني عزيز و العلمة، و أيضا الطريق الوطني رقم 74 الرابط بين بلديتي بني ورتيلان و بوقاعة شلل في حركة المرور، وكذا الأمر بالنسبة للطريق الوطني رقم 45 والطريق الولائي رقم 172 العابران لإقليم بلدية ايشمول بباتنة.

..وفاة 04 أشخاص و إصابة 23 شخص في ظرف 24 ساعة

كما تسببت الاضطرابات الجوية خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية في وقوع 18 حادثا مروريا أسفرت هذه الأخيرة عن وفاة 04 أشخاص وإصابة 23 شخص بجروح متفاوتة الخطورة، وجاءت ولاية البليدة الأولى من حيث حوادث المسجلة، تليها كل من أم البواقي، سطيف وقسنطينة بحادثين لكل ولاية، وتبقى العامل البشري هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذه الحوادث.

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