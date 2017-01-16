حجار للطلبة: "عليكم توخي الحذر فالجزائر مستهدفة"





دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، أمس، الطلبة لتوخي الحذر كون الجزائر مستهدفة من عدة جوانب خاصة أنها على أبواب الاستحقاقات. وأوضح الوزير لدى إعطائه لإشارة انطلاقة عملية التقييم الذاتي بجامعة الجزائر1 يوسف بن خدة أن هناك أشخاص يريدون استغلال الطلبة والدليل على ذلك-على حد قوله-, تحركهم في وقت واحد في مؤسسات جامعية مختلفة، داعيا إياهم لتوخي الحذر كون الجزائر تمر بظروف ومستهدفة من عدة جوانب و ذلك من القريب و من البعيد".و أضاف قائلا: " لا تنسوا أننا مقبلون على الاستحقاقات و في مثل هذه المناسبات يكثر التحرك داخل وخارج الوطن". واعتبر حجار أن تحرك الطلبة في نفس الوقت لم يكون بريئا وأن أغلب مطالبهم ولو تبدو أحيانا منطقية ليست سليمة على غرار مطالب طلبة الصيدلة وطب الأسنان، مجددا دعوته لهم بأن يكونوا "أكثر أناس وعيا". وأشار أن هؤلاء الذين يستهدفون الجزائر يبحثون عن "أي ذريعة من أجل البلبلة". و أوضح في ذات السياق أن هؤلاء الأشخاص "يحركون الناس يمينا و يسارا, ظنا منهم أن ما يسمى بالربيع العربي مازال ساري المفعول", قائلا في نفس الوقت : " للأسف بالنسبة لهم و لحظنا أن الشعب الجزائري أخذ درسا و عبرة من المأساة التي عرفناها و هؤلاء الناس لا يحبون الخير لبلادنا و يستعملون أحيانا بعض الأشياء ظاهرها حق و لكن باطنها فيه الكثير من العداء للجزائر".وأكد حجار أن قانون المالية المستهدف لم يمس الجوانب الاجتماعية حيث بقيت الأسعار للمواد الأساسية كما هي.

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