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15/01/2017 14:19:00

إشادة بالجزائر لجهودها في مجال مكافحة التطرف و الإرهاب


أشاد البيان الختامي لقمة إفريقيا- فرنسا الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس،  ببماكو بجهود الجزائر في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب و بمبادرتها لتنظيم ندوة دولية حول " الدور الحاسم للمصالحة الوطنية في هذا المجال" في شهر ماي 2017. وأكد البيان ان "رؤساء الدول و الحكومات سجلوا بكل ارتياح الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل تدعيم مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب على المستوى الإقليمي و الدولي". و جاء في البيان انه بنفس المناسبة " سجل المشاركون في القمة بكل اهتمام قرار الجزائر تنظيم ندوة دولية حول " الدور الحاسم للمصالحة الوطنية في هذا المجال" في ربيع 2017 .

كما اكد رؤساء الدول و الحكومات على "أهمية الأشغال المخصصة لسياسات منع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي و الانترنت للترويج للتطرف و كذا الديمقراطية و دولة القانون في مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب". و لمواجهة  خطر الإرهاب و التطرف العنيف على الأمن و الاستقرار دعا المشاركون إلى " تعزيز التعاون الإقليمي و الدولي في مجال مكافحة هاتين الظاهرتين".

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