70 دولة ومنظمة يجتمعون بباريس من أجل بعث مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين





تجتمع اليوم الأحد بباريس 70 دولة و منظمة معنية بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني من بينها الجزائر من أجل محاولة بعث مسار السلام المتوقف منذ سنة 2014 و يتزامن هذا الحدث مع مرور خمسة أيام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الندوة بمبادرة من فرنسا بعد اقل من شهر على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في 23 ديسمبر المنصرم الذي يلزم إسرائيل من جديد "بالوقف الفوري و التام" لكل عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. تضم الندوة 70 دولة و منظمة من بينها الجزائر ممثلة في وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة لتجديد "دعوة الجزائر للمجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني (...) و تمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حق تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس". وسيشارك في الندوة التي ستدوم يوما واحدا منظمات دولية لاسيما الدول المعنية بالصراع مثل الرباعية "الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي روسيا الأمم المتحدة" والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن و الشركاء العرب و الأوروبيين و بلدان مجموعة ال20. وأشار وزير الشؤون الخارجية الفرنسي يوم السبت أن "المشاركين سيعرضون حصيلة الأشغال منذ الاجتماع الوزاري المنعقد في 3 جوان 2016 الذي تناول ثلاثة مواضيع و هي التحفيزات الاقتصادية للطرفين كيفية تعزيز طاقات الدولة الفلسطينية المستقبلية و كيفية بعث الحوار بين المجتمع المدني الفلسطيني و نظيره الاسرائيلي"، مضيفا أن هذه الندوة تسعى "لإنشاء سياق ملائم لبعث المفاوضات الثنائية المباشرة بين الطرفين مع تقديم دعم ملموس لجهودهما خدمة للسلم".

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