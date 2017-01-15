الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
15/01/2017 11:47:00

"الأنباف" يعود للحركات الاحتجاجية أواخر جانفي


أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" ،أمس، عن عقد جمعيات عامة ولائية موسعة يوم الـ 21 جانفي الجاري لكل عمال قطاع التربية، كاشفا عن تنظيم وقفة احتجاجية في الـ 24  من الشهر الجاري أمام مقرات مديريات التربية لتطبيق المرسوم 14/266 لتصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وشهادة الليسانس في الصنف 12 . وكشفت نقابة "الأنباف" في بيان لها تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه،  أنها ستنظم  الوقفات الاحتجاجية الجهوية التي ستكون  يوم السبت 28 جانفي الجاري أقرها التكتل النقابي في بيانه الأخير، معلنا في الوقت ذاته عن عقد جمعيات عامة ولائية موسعة يوم الـ 21 جانفي الجاري لكل عمال قطاع التربية، كاشفا عن تنظيم وقفة احتجاجية في الـ 24  من الشهر الجاري أمام مقرات مديريات التربية لتطبيق المرسوم 14/266 لتصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وشهادة الليسانس في الصنف 12  وهو المفتاح الذي يتمكن من خلاله معالجة كل اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بغية تحقيق العدالة في التصنيف والترقية والإدماج- تضيف النقابة"-. وأكدت نقابة "الأنباف" على أهمية الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر مالي رجعي من تاريخ صدوره، فبعد صدور المرسوم التنفيذي 16/280 الخاص بالأسلاك المشتركة والتعليمة التطبيقية له رقم 01 المؤرخة في 2017/01/05 باعتباره المرجع لكل القوانين الأساسية الأخرى فإنه لم يبق أي مبرر أو عذر للحكومة ولوزارة التربية في أي تأخير لتطبيق المرسوم ، بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال، مجددة تمسكها بالحق المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ، والرفض المطلق لقانون التقاعد الجديد والوقوف مع كل أسلاك التربية بمختلف رتبهم دون أي تمييز في مطالبهم المشروعة ، مطالبة بتسوية الملفات العالقة المتعلقة بتطبيقات القانون الخاص 12/240 . وجددت النقابة تمسكها بالمطالب المرفوعة على غرار تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في قانوني التقاعد و قانون العمل، بالإضافة إلى  تمسكها بقرارات في البيان رقم 09 للتكتل النقابي  والعمل على إنجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي دعا إليها " الانباف"، داعيا في الوقت ذاته الحكومة ووزارة التربية الوطنية لتحقيق مطالب الأسرة التربوية خدمة للصالح العام لضمان استقرار القطاع ، مشددا على أهمية توحيد الصفوف والتجند والاستعداد التام لإنجاح مختلف الحركات الاحتجاجية. هذا وجاء بيان الأنباف عقب عقد مكتب النقابة للقاء تنظيمي مع مكاتب التنسيق الجهوي ورؤساء المكاتب الولائية يومي: 11 و12 جانفي الجاري باسطاوالي بالجزائر لدراسة    أهم المستجدات على الساحة الوطنية ، ورسم استراتيجية عمل مستقبلية ، وتدارس  جملة من القضايا المهنية والتنظيمية ، واستعراض آفاق إنجاح الحركات الاحتجاجية في إطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة ".

 

عدد القراءات 29 مرة | قراءات اليوم 29 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

إشادة بالجزائر لجهودها في مجال مكافحة التطرف و الإرهاب

أشاد البيان الختامي لقمة إفريقيا- فرنسا الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس،  ببماكو بجهود الجزائر في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب و بمبادرتها لتنظيم
image

الجزائر تشارك في الطبعة ال37 للمعرض الدولي للسياحة والأسفار بمدريد

 يشارك الديوان الوطني للسياحة في فعاليات الطبعة ال37 للمعرض الدولي للسياحة والأسفار بمدريد بإسبانيا  في الفترة الممتدة من  18 الى 22 جانفي الجاري، حسب ما
image

70 دولة ومنظمة يجتمعون بباريس من أجل بعث مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تجتمع اليوم الأحد بباريس 70 دولة و منظمة معنية بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني من بينها الجزائر من أجل محاولة بعث مسار السلام المتوقف منذ سنة 2014
image

ميهوبي يشيد بمسار الفنان الراحل أبو جمال

اعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أن الفنان الراحل أبو جمال أحد الوجوه الفنية القديرة والمتواضعة مذكرا بمساره الحافل في السينما والمسرح. وتوفي الكوميدي ورجل المسرح
image

بعد ست سنوات على اندلاعها: هل حققت الثورة التونسية أهدافها؟

بعد ست سنوات على اندلاع ثورة أدت لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يتساءل التونسيون مجدداً حول ما حققته بلادهم في ظل مرحلة
image

نور الدين بوطرفة: الغاز الطبيعي يمكن أن يحتل مكانة جيدة في المزج الطاقوي العالمي

أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) بأن الغاز الطبيعي يمكن أن يحتل مكانة جيدة في المزج الطاقوي العالمي. و أكد
image

الأمين الولائي للمجاهدين المجاهد سليمان الغول لـ"الاتحاد":

وقفت "الاتحاد " مع المجاهد سليمان الغول أو كما يعرف بتسميته المشهورة أثناء الثورة التحريرية بأسد الونشريس ، نسبة إلى المقاومات الشرسة التي قادها رفقة
image

"الأنباف" يعود للحركات الاحتجاجية أواخر جانفي

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" ،أمس، عن عقد جمعيات عامة ولائية موسعة يوم الـ 21 جانفي الجاري لكل عمال قطاع التربية، كاشفا عن
image

سعدون يستلم التقارير الجهوية الخاصة بقوافل تنشيط الحدود

عقد القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية رفقة أعضاء من المكتب الوطني ومسؤولي مشروع التنشيط الحدودي لقاءا تقييميا حول حصيلة المرحلة الثانية للمشروع والذي شمل
image

محمد السادس يكافح من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي

يشارك العاهل المغربي محمد السادس في قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة، نهاية جانفي، من أجل الدفاع عن عودة بلاده إلى الاتحاد. وقال رئيس الحكومة المكلف عبد الإله
قيم هذا المقال
0