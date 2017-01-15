سعدون يستلم التقارير الجهوية الخاصة بقوافل تنشيط الحدود





عقد القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية رفقة أعضاء من المكتب الوطني ومسؤولي مشروع التنشيط الحدودي لقاءا تقييميا حول حصيلة المرحلة الثانية للمشروع والذي شمل أكثر من 20 بلدية حدودية موزعة عبر 04 ولايات هي تبسة الوادي النعامة وبشار. ويعتبر مشروع تنشيط المناطق الحدودية من أهم مشاريع الساعة التي برمجتها قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية ضمن رزنامتها حيث لاقت ترحيب الوزير الأول عبد المالك سلال الذي عبر عن دعمه للمشروع كشخصا وكحكومة فكان المشروع بالشراكة مع قطاعات حكومية هامة كوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقد أشرف على هذا المشروع أكثر من 250 إطار كشفي سهروا على تنفيذ البرنامج ميدانيا وتجسيده على ارض الواقع عبر العديد من النشاطات الترفيهية والتثقيفية والتحسيسية للتصدي لكل المخاطر التي تهدد وحدة البلاد وتحدق بشبابه في المناطق الحدودية كالأفكار المتطرفة وآفة المخدرات والتهريب، فكانت حركية الشباب بمختلف الورشات المنجزة والمنابر الحرة همزة وصل بين شباب الوطن الذين كانوا يدا واحدة في رفع التحدي والوقوف على حالة وظروف ومعاناة سكان تلك المناطق. ومن خلال اللقاء الذي جمع القائد العام وأعضاء المكتب الوطني ومسؤولي القوافل وكذا المحافظين الولائيين الذين استقبلوا المشروع بمنطقتهم، أعرب الجميع عن رضاهم التام لحصيلة المرحلة الثانية والتي تعد جد إيجابية بالنظر الى التفاعل الجيد من قبل الشركاء والتأثير الميداني للعملية والتي خلفت صدا كبيرا في سكان تلك المناطق النائية الذين فرحوا واحتضنوا القافلة وعلقوا عليها بكونها أول موكب رسمي يصلهم منذ الاستقلال، كما بادروا لإنشاء أفواج كشفية جديدة تضمن لهم استمرارية عمل القافلة حيث تم اعتماد أكثر من 10 أفواج كشفية جديدة تحت لواء قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية لتكون واصلة بين عمل مشروع تنشيط المناطق الحدودية وسكان تلك المناطق وتعمل على بعث الأمل وروح المواطنة فيهم .

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