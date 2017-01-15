محمد السادس يكافح من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي





يشارك العاهل المغربي محمد السادس في قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة، نهاية جانفي، من أجل الدفاع عن عودة بلاده إلى الاتحاد. وقال رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، ، إن "الملك سيذهب إلى أديس أبابا للدفاع عن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي".وأعلن العاهل المغربي في رسالة إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في 18 جوان الماضي في رواندا قرار عودة المغرب إلى الاتحاد. nوقام محمد السادس خلال الأشهر الماضية بجولات عدة إلى دول إفريقية لحشد الدعم من أجل عودة بلاده إلى الاتحاد، فيما يعمل المسؤولون في وزارة الخارجية المغربية على قدم وساق لتيسير هذه العودة مقابل معارضه. وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية في سبتمبر عام 1984 احتجاجا على قبول المنظمة عضوية "الجمهورية الصحراوية"، وبقيت عضوية الرباط معلقة في المنظمة ثم في الاتحاد الإفريقي الذي تأسس في جويلية 2001 ويضم حاليا 54 دولة.

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