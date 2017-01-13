المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم يستقبل من قبل سفير الجزائر بسلطنة عمان السيد محند
اجواء وصول المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم صباح أمس 12 جانفي 2017، بمطار القوات المسلحة بمسقط، للمشاركة في الكأس العالمية العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، المزمع إجراؤها في الفترة من 13 إلى 29 جانفي 2017 بسلطنة عمان، بعد رحلة طويلة دامت قرابة العشر ساعات. حيث أستقبل الوفد الجزائري من طرف سعادة سفير الجزائر بسلطنة عمان السيد محند صالح لعجوزي و كذا عدد من الإطارات السامية للقوات المسلحة بالسلطنة.
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