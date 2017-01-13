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13/01/2017 18:14:00

سلال يحل بباماكو للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي-فرنسا


حل الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الجمعة بباماكو للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي-فرنسا ال27 ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقةويشارك قرابة ثلاثين ريس دولة و حكومة في أشغال القمة التي تنعقد غداالسبت.ويرافق السيد سلال في هذه الأشغال التي اختير لها موضوع "الشراكة و السلمو تحقيق النمو في افريقيا" وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي و جامعة الدولالعربية عبد القادر مساهل. فضلا عن تقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات المصادق عليها  في القمة ال26 التي جرت بباريس (فرنسا) في 2013  ستتمحور المحادثات كذلك حول "السبلو الوسائل الكفيلة بتعميق هذا الإطار من التعاون من اجل مواجهة جماعية للتحدياتالمشتركة سيما السلم و الأمن و تحقيق النمو في إفريقيا".تنعقد قمة باماكو في وقت تسعى فيه إفريقيا بفضل المبادرة الجديدة للتنميةفي إفريقيا (النيباد) و أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي لتوفير الشروط الضرورية لتنميتهامن خلال تعاون امثل مع مختلف شركائها.وستغتنم السلطات المالية هذه المناسبة لترقية اتفاق السلم و المصالحةفي مالي المنبثق عن مفاوضات الجزائر الذي وقعته المجموعات السياسية العسكرية لمناطقشمال البلاد و الحكومة المالية و الوساطة الدولية.

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