مفارز الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي تيزي وزو بفتح الطرق والمسالك
قامت مفارز من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى بالتدخل على مستوى منطقتي إبودرارن و تاخوخت، بهدف فك العزلة عن مناطق ضربتها الثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة هذا الأسبوع، و قد قام أفراد الجيش الوطني الشعبي بفتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بفعل التساقط المستمر للثلوج. وتؤكد قيادة الجيش الوطني الشعبي، عن إستعداد وحداتها الدائم للتدخل بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـيوفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الآليات والوسائل المناسبة.
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