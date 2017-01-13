

المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم يستقبل من قبل سفير الجزائر بسلطنة عمان السيد محند اجواء وصول المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم صباح أمس 12 جانفي 2017، بمطار القوات المسلحة بمسقط، للمشاركة في الكأس العالمية العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، المزمع



سلال يحل بباماكو للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي-فرنسا حل الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الجمعة بباماكو للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي-فرنسا ال27 ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة. ويشارك قرابة ثلاثين ريس دولة و



مفارز الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي تيزي وزو بفتح الطرق والمسالك قامت مفارز من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى بالتدخل على مستوى منطقتي إبودرارن و تاخوخت، بهدف فك العزلة عن مناطق



عبـد القادر بـن صالـح يستقـبل سفير العراق بالجزائر استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم بمقر المجلس ، السيد عبد الرحمان حامد محمد الحسيني ، سفير العراق بالجزائر



ارتفاع فاتورة واردات الأدوية خلال الأشهر ال11 الأولى 2016 ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بنسبة 5% خلال الأشهر ال11 الأولى لعام 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 بالرغم من تراجع الكميات المستوردة آفادت به مصالح الجمارك،



ولاية تلمسان تحتضن هذا الخميس الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2967 تحتفل الجزائر هذا الخميس برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2967 أو ما يعرف بـ "يناير" وتحتضن منطقة بني سنوس بولاية تلمسان الاحتفالات الرسمية الخاصة بهذه التظاهرة و ذلك



ضبط 114 كلغ من الكيف المعالج بولاية تلمسان ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، يوم آمس (114) كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، في حين أوقفت مفرزة مشتركة أخرى



شركة طيران التاسيلي و المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين توقعان مذكرة تفاهم تتعلق بالتذاكر وقعت شركة طيران التاسيلي مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الاثنين بالجزائر على مذكرة تفاهم تخص بيع التذاكر عبر شبكات البيع الخاصة بهاتين المؤسستين. وتوفر



إبراهيم غالي في زيارة عمل إلى زامبيا يقوم الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي والوفد المرافق له منذ يوم الاثنين بزيارة عمل إلى زامبيا بعد زيارة مماثلة أداها إلى جنوب إفريقيا بدعوة من الرئيس