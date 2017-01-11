عبـد القادر بـن صالـح يستقـبل سفير العراق بالجزائر





استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم بمقر المجلس ، السيد عبد الرحمان حامد محمد الحسيني ، سفير العراق بالجزائر الذي قدّم في مستهل اللقاء عرضًا حول الوضع في العراق وخاصة في ما يتعلق بالجهود والمساعي المبذولة لمكافحة الإرهاب مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية تحرز تقدما هامًا في القضاء على الجماعات الارهابية وتحرير بعض المناطق..

وإلى جانب هذا ، تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية العريقة والمميزة بين البلدين واستعرض حرص مسؤولي البلدين على التعاون المثمر ، وبهذا الصدد أكد رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح على استعداد الجزائر الدائم لترقية مستوى التعاون القائم ، وايلاء كل الأهمية والعناية للمجالات التي من شأنها مساعدة العراق على استتباب الأمن والاستقرار ، وبهذه المناسبة حرص رئيس المجلس على التذكير بأهمية التعاون البرلماني بين البلدين وضرورة مواصلة العمل في اتجاه تعزيزه بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

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