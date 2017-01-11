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11/01/2017 13:43:00

ضبط 114 كلغ من الكيف المعالج بولاية تلمسان


ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، يوم آمس (114) كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، في حين أوقفت مفرزة مشتركة أخرى مهربا (01) كان على متن شاحنة مُحملة بـ(3,28) طنا من مادة التبغ بالوادي  الناحية العسكرية الرابعة ، وفي عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (12) مهربا وحجزت ثلاثة (03) مركبات رباعية الدفع و(1,675) طنا من المواد الغذائية و(1600) لتر من الوقود و(03) مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

فيما، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من بسكرة وغرداية الناحية العسكرية الرابعة وبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، (87) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ (07) أشخاص بعين تموشنت الناحية العسكرية الثانية.

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