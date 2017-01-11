ماذا يحدث داخل الحزب العتيد..؟





دخل عضو المكتب السياسي حسين خلدون في حرب كلامية مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، داعيا لتنحيته من على أمانة الحزب، يحدث هذا في وقت أكد فيه الأمين العام أنه يملك كامل الصلاحيات لتغيير مناصب أعضاء المكتب السياسي وأنه اقترح على خلدون تسيير الشؤون القانونية لكنه رفض، ويأتي هذا الصراع في وقت تجري في التحضيرات للتشريعيات على قدم وساق وسط الساحة السياسية، فهل ستمر هذه المرحلة بردا وسلاما على الأفلان أم أنه سيشهد تغييرات جديدة خلال المرحلة المقبلة؟.

خديجة قدوار

ولد عباس: "أملك الصلاحيات المطلقة لتغيير مناصب أعضاء المكتب السياسي"

موسى بن حمادي خلفا لحسين خلدون

علَّق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، على استقالة عضو المكتب السياسي حسين خلدون والتي جاءت والتشريعيات على الأبواب بأنه لا يمكن المجازفة وخوض التشريعيات بنظام اتصالي ومعلوماتي ضعيف، موضحا أنه يملك الصلاحيات التامة لتغيير مناصب أعضاء المكتب السياسي. وكشف ولد عباس في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" أنه من صلاحياته المطلقة تغيير مناصب أعضاء المكتب السياسي وأنه اقترح على حسين خلدون تسيير الشؤون القانونية لكنه رفض. وعين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الوزير السابق عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني موسى بن حمادي مستشار للأمين العام للحزب للإعلام والإتصال خلفا لحسين خلدون، وكان الأخير قد أعلن عن استقالته – مساء أول أمس- بصفة رسمية والتي قال إنها جاءت ردا على ما وصفه بالقرارات الإنفرادية لجمال ولد عباس.

خلدون يدعو لتنحية ولد عباس

دعا القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، لتنحية الأمين العام جمال ولد عباس من الحزب، مؤكدا أن استقالته جاءت بعد تمادي الأخير في التصرفات الانفرادية، كاشفا أن استقالته تبث فيها اللجنة المركزية وليس الأمين العام. وأكد خلدون في حوار مع موقع "سبق برس" بالقول:" ..أنا عضو في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، وقدمت استقالتي من هذه المسؤولية كموقف من الوضع الذي يعيشه أكبر حزب في الجزائر منذ تولي الأمين العام الجديد جمال ولد عباس الأمانة العامة في 22 أكتوبر"، موضحا أن استقالته تبث فيها اللجنة المركزية وليس الأمين العام. واتهم خلدون الامين العام لحزب الأفلان بعدم استشارة أعضاء المكتب السياسي وانهم يتلقون القرارات لاحقا، موضحا بهذا الخصوص:" القرارات نسمع بها لاحقا أو نسمعها في وسائل الإعلام وقام بتغيير محافظين دون مبرر وإنشاء لجان وإحداث تداخل وبلبلة في الحزب أصبحت أفهم منها أنها طرق لتدمير كل ما بني في وقت سابق"، مؤكدا أن الحزب لا يمكن اختصاره في شخص ولد عباس.

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