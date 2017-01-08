بدوي يؤكد أن 2017 ستكون "سنة التحديات"





أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, أن سنة 2016 كانت "إيجابية بامتياز" وأن 2017 ستكون "سنة التحديات" من خلال ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها التعديل الدستوري الجديد, فضلا عن تميزها بمواعيد انتخابية "تستدعي المزيد من التحكم والتنظيم". وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها اليوم أن بدوي, وخلال إشرافه على لقاء تقييمي موسع حضره عدد كبير من إطارات القطاع, أشار الى أن السنة الماضية كانت "سنة إيجابية بامتياز فيما يتعلق بالمشاريع التي تقرر تجسيدها والأهداف المراد تحقيقها رغم بعض النقائص التي يجب تداركها". كما كان اللقاء أيضا فرصة لرسم السياسات والاستراتيجيات التي ستتجسد لاحقا كورقة طريق للسنة المقبلة. وفي هذا الإطار, أكد بدوي أن 2017 التي تحمل في طياتها العديد من المواعيد والاستحقاقات "ستكون سنة التحديات بالنسبة للجزائر عموما ولوزارة الداخلية خصوصا, لكونها ستشهد ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها الدستور الجديد", مذكرا بأن الجزائر ستعرف انتخابات في غضون أشهر, مما يستدعي --كما قال-- "مزيدا من التحكم والتنظيم". وتعد السنة الجارية كذلك --يضيف بدوي-- "سنة التحضير للعديد من القوانين العضوية والنصوص الجديدة المنتظرة والنابعة من الدستور الجديد, على غرار قانون الجباية المحلية وقانون التظاهرات والاجتماعات العمومية والقانون الحامل لقيم الديمقراطية التشاركية وقانون البلدية والولاية وقوانين أخرى يجب استكمال تحضيرها في أقرب وقت, ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة للعودة إلى التأكيد مرة أخرى بأن هذه السنة "ستتميز أيضا بتكريس أحد المبادئ الدستورية الجديدة, و يتعلق الأمر بأنسنة ورقمنة الإدارة لجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به", مبرزا أن "الهدف الأسمى المرجو والذي نسعى إليه هو أن تكون إدارتنا رقمية عصرية بامتياز كما هو الحال في العديد من الدول المتطورة وأن يكون تعامل المواطن معها من بيته وعن بعد".

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