إحياء اليوم العربي لمحو الأمية المصادف للثامن يناير من كل سنة
تشرف وزيرة التربية نورية بن غبريت بقصر الثقافة مفدي زكريا على فعاليات اليوم العربي لمحو الأمية المصادف لهذا الأحد 08 جانفي الذي ينظمه الديوان الوطني لمحو الأمية. و تبذل الجزائر جهودا جبارة بوضع كل الإمكانيات المتاحة للقضاء على الأمية في أوساط الشرائح التي لم يسعفها الحظ للدراسة، وفقا لإستراتيجية وطنية مسطرة لدحر هذه الآفة. و في هذا الصدد كشف مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار كمال خربوش أن الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المطبقة بين 2007 و2015 مكنت من محو أمية أزيد من مليوني شخص أمي لا يعرف أبجديات القراءة والكتابة والحساب، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى إستراتجية جديدة بين 2015 و 2024 تنفيذا للتوصيات الإقليمية والعالمية.
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