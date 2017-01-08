التكتل النقابي يقرر جمع التوقيعات للمطالبة بالإبقاء على التقاعد النسبي ودون شرط السن
قرر تكتل النقابات المستقلة, خلال إجتماعه اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إعداد لائحة وطنية لجمع التوقيعات من أجل المطالبة بالإبقاء على التقاعد النسبي ودون شرط السن حسب ماكشف عنه مسؤول نقابي. وفي اجتماع مغلق شهد حضور ممثلي 14 نقابة مستقلة تمثل قطاعات الصحة, التربية, الإدارة العمومية, سونلغاز, البريد والتكوين المهني، إنتقد التكتل النقابي مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتعلق بالتقاعد حسبما أفاد به الأمين الوطني لمجلس الثانويات الجزائرية, إيدير عاشور, واضاف نفس المصدر ان التكتل "قرر أيضا تنظيم تجمع وطني سيتم تحديد تاريخه ومكان تنظيمه في اجتماع للتكتل يوم 4 فبراير المقبل". وفي نفس السياق, كشف نفس المسؤول النقابي عن "تنظيم التكتل لتجمعات جهوية يوم 28 يناير الجاري أمام مقرات ولايات ورقلة, باتنة, البليدة وسيدي بلعباس". يذكر ان مطالب النقابات المستقلة تتمثل في التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن مع المطالبة بإشراكها في اعداد قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية.
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