الجيش الوطني الشعبي يكتشف مختبأ للاسلحة
تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 07 جانفي 2017، من اكتشاف مخبأ للأسلحة (22 قطعة) والذخيرة قرب يحتوي على:
- (01) هاون عيار 60 ميليمتر،
- (02) رشاشين عيار (12,7) ميليمتر،
- (01) رشاش PKT،
- (01) بندقية رشاشة (FMPK)،
- (09) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،
- (04) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف،
- (04) بنادق تكرارية،
- بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات.
هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.
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