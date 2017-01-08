

بدوي يؤكد أن 2017 ستكون "سنة التحديات" أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, أن سنة 2016 كانت "إيجابية بامتياز" وأن 2017 ستكون "سنة التحديات" من خلال ترسيم وتكريس القيم والمبادئ



إحياء اليوم العربي لمحو الأمية المصادف للثامن يناير من كل سنة تشرف وزيرة التربية نورية بن غبريت بقصر الثقافة مفدي زكريا على فعاليات اليوم العربي لمحو الأمية المصادف لهذا الأحد 08 جانفي الذي ينظمه الديوان الوطني



التكتل النقابي يقرر جمع التوقيعات للمطالبة بالإبقاء على التقاعد النسبي ودون شرط السن قرر تكتل النقابات المستقلة, خلال إجتماعه اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إعداد لائحة وطنية لجمع التوقيعات من أجل المطالبة بالإبقاء على التقاعد النسبي ودون شرط السن



الجيش الوطني الشعبي يكتشف مختبأ للاسلحة تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 07 جانفي 2017، من اكتشاف مخبأ للأسلحة (22 قطعة) والذخيرة قرب يحتوي على: - (01) هاون عيار 60



تدمير 20 مخبأ للإرهابيين ومدفع و3 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى. تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم آمس من اكتشاف (20) مخبأ للإرهابيين ومدفعا و(03) قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى الناحية العسكرية الاولى ، وببشارالناحية العسكرية الثالثة



وزراة التربية تنوي تدارك الاختلالات المسجلة خلال الفصل الأول لاستكمال المنهاج الدراسي أكد المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية بن سالم السعيد اليوم لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى على انه سيتم تدراك كل الاختلالات التي تم



برنامج عدل 2: ارتفاع عدد السكنات المسجلة ماليا إلى 470 الف وحدة استفاد برنامج سكنات البيع بالايجار "عدل" من تمويل إضافي يغطي 120 الف وحدة ليرتفع عدد السكنات المسجلة ماليا في هذه الصيغة إلى 470 ألف سكن



طلاب جامعة غرداية في إضراب مفتوح استنادا إلى بيان إعلامي صادر عن الاتحاد العام للطلبة الجزائريين "المكتب الولائي التنفيذي لجامعة غرداية"، مفاده دخول طلاب الجامعة في إضراب مفتوح لم تحدد نهاية. علاوة



بيان الحزب يوم 06 01 2017 نزول وفد حزب الشباب الديمقراطي الى ولاية بجاية ولقاءه مع الشباب نزل وفد حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة نهاية الأسبوع برئاسة الدكتور احمد قوراية رئيس الحزب إلى ولاية بجاية عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي