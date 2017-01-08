وزراة التربية تنوي تدارك الاختلالات المسجلة خلال الفصل الأول لاستكمال المنهاج الدراسي





أكد المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية بن سالم السعيد اليوم لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى على انه سيتم تدراك كل الاختلالات التي تم تسجليها خلال الفصل الأول من السنة الدراسية حيث تم اعطاء تعليمات اضافية للمفتشين البيداغوجيين لمرافقة الأساتذة عن قرب لمتابعة استكمال تنفيذ المناهج الدراسية. وقال إن نتائج الفصل الأول لهذه السنة لا تختلف كثيرا عن نتائج الفصل الأول للموسم الدراسي الماضي حيث هناك تحسن في بعض المؤسسات ، رغم تسجيل بعض الاختلالات في تمدرس التلاميذ، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها الاضرابات وعدم التحاق بعض الاساتذة بمناصبهم. وأشار ايضا إلى تأكيد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على أهمية دور التسيير المحلي في حسن تمدرس التلاميذ الذي إن لم يتم التحكم فيه على حد تعبيره -سيؤدي إلى حدوث اضطرابات لدى المتمدرسين، مضيفا أنه سيتم عرض مشروع تقييم بيداغوجي خاص بمناهج الجيل الثاني على الأسرة التربوية نهاية الشهر الجاري أو بداية فيفري على كل الفاعلين التربويين لاستشارتهم لإثراء هذا المشروع. كما أعلن المفتش العام للبيداغوجيا أنه سيتم خلال السنة المقبلة تنصيب مناهج الجيل الثاني الطور الثاني في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة الثانية والثالثة متوسط مشيرا إلى وجود لجنة على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية تقوم بتقييم ومراقبة كل المؤلفات والكتب المدرسية لتفادي حدوث اي اختلالات .

اطلاق مسابقة التوظيف لسنة 2017 شهر ماي المقبل

وبخصوص مسابقة التوظيف الجديدة لسنة 2017 أفاد بن سالم السعيد أن هذه المسابقة ستنطلق شهر ماي المقبل حيث سيتم استغلال الأرضية الرقمية للقوائم الاحتياطية مبرزا أنه ستكون هناك عملية توظيف مباشرة خارجية للأساتذة في بعض المناصب الشاغرة ويتعلق الأمر بمادتي الرياضيات والفيزياء. وعن البرنامج المشترك بين الجزاائر وبريطانيا في مجال تكوين المفتشين أشار إلى أن هذا التكوين يمس 120 مفتشا تم اختيارهم من بين اكثر من 4500 مفتش حيث سيخضعون لتكوين حول المهارات المهنية للأساتذة على 3 دورات حيث انطلقت الدورة الأولى أمس السبت لتليها دورتي فيفري ومارس ليتم تحديد برنامج تكويني للأساتذة.

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