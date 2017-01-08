برنامج عدل 2: ارتفاع عدد السكنات المسجلة ماليا إلى 470 الف وحدة





استفاد برنامج سكنات البيع بالايجار "عدل" من تمويل إضافي يغطي 120 الف وحدة ليرتفع عدد السكنات المسجلة ماليا في هذه الصيغة إلى 470 ألف سكن حسبما أكده السبت بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون. وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش زيارة تفقدية لمشروع جامع الجزائر أن برنامج البيع بالايجار الذي كان يتضمن أساسا إنجاز 150 ألف وحدة تدعم تدريجيا من خلال تخصيص غلاف مالي ل80 الف وحدة جديدة في 2013 ثم 80 الف وحدة اخرى في 2015 ثم 40 الف وحدة في 2016 قبل أن تضاف له مؤخرا 120 الف وحدة جديدة ليصبح العدد الاجمالي للسكنات المبرمجة 470 الف وحدة. ويؤكد عزم السلطات على مواصلة برنامج السكن الذي "لن يتوقف مهما كانت الظروف". وينتظر أن تنتهي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" من توزيع سكنات البيع بالايجار على مكتتبي 2001 و2002 (عدل 1) بغضون مارس المقبل لتنطلق بعدها عمليات التوزيع الخاصة بمكتتبي 2013 (عدل 2). وكشف تبون في هذا السياق أنه سيشرع قبل نهاية السداسي الأول من 2017 في توزيع سكنات عدل 2 في العاصمة.

عدد القراءات 58 مرة | قراءات اليوم 10 مرة