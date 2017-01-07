طلاب جامعة غرداية في إضراب مفتوح

استنادا إلى بيان إعلامي صادر عن الاتحاد العام للطلبة الجزائريين "المكتب الولائي التنفيذي لجامعة غرداية"، مفاده دخول طلاب الجامعة في إضراب مفتوح لم تحدد نهاية.

علاوة على أن الإضراب يتزامن وفترة الامتحانات الخاصة بالسداسي الأول المقرر في ذات اليوم، حيث يشمل القطبين 03 و04 ، أي كلية الحقوق والعلوم السياسية والآداب واللغات وكذا كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وحسب ذات المصدر إن هناك حوالي 6 آلاف طالب أي نصف العدد الإجمالي لطلاب جامعة غرداية.

وحسب ذات البيان تتمحور أسباب الإضراب للحالة التي يعرفها القطب الجامعي الجديد، وسط أشغال وورشات عمل غير مكتملة تفتقد للأمن في ظل انعدام جدار واقي مما سهل الدخول إلى الحرم الجامعي غرباء أجانب، مما سبب الكثير من المضايقات للطلبة خاصة الطالبات، يضيف البيان النقص الفادح في أعوان الأمن مع نقص النقل الجامعي مما سبب مشاكل عويصة لتنقل الطلبة بين هياكل الجامعة من الجهة وبين الجامعة وما يجاورها من جهة أخرى، علما أن الجامعة تبعد بحوالي 20 كلم عن وسط المدينة، ناهيك عن انعدام التدفئة والمرافق الاجتماعية الضرورية ونحن في فصل الشتاء.

ويختم البيان على لسان الاتحاد العام للطلبة قائلا بأن جميع الخلايا والفروع النظرية ستواصل إضرابها إلى غاية إيجاد الحلول على أرض الواقع خدمة للجامعة والقضايا الطلابية.