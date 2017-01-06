بيان الحزب يوم 06 01 2017 نزول وفد حزب الشباب الديمقراطي الى ولاية بجاية ولقاءه مع الشباب





نزل وفد حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة نهاية الأسبوع برئاسة الدكتور احمد قوراية رئيس الحزب إلى ولاية بجاية عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي تمثلت في أعمال شغب واحتجاجات على قانون المالية التكميلي 2017 وقد كان لرئيس الحزب لقاء مع بعض أعيان المنطقة والمحتجين وممثلي بعض الجمعيات الشبانية بولاية بجاية حيث تم التطرق إلى هذه الأحداث المؤسفة ومسبباتها وتم التحاور مع بعض شباب المنطقة قصد بث روح المسؤولية في نفوس المواطنين تجاه امن البلاد واستقراره وعدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة التي تريد إدخال الجزائر في مستنقع الفوضى والخراب وإلحاقها بدول الربيع العربي وقد أكد أعيان المنطقة أن الهدوء ساد كل المناطق بعد أعمال شغب مؤسفة وان سكان بجاية حريصون على عدم الوقوع في مغبة الفوضى والفتن وأنها لا تعدو أن تكون مجرد سحابة عابرة كما وجه رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة رسالته إلى السلطات العليا في البلاد إعادة النظر في ارتفاع الأسعار ودعم الفئات الهشة والمحرومة وإيجاد حلول لهذه المشاكل . .

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