

الرئيس بوتفليقة يوقع على مرسومي تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يأتي توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس على مرسومي تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 20177 . و جاء في



الجزائري رياض محرز يتوج بجائزة الكرة الذهبية الافريقية توج سهرة اليوم٬ الدولي الجزائري رياض محرز٬ ونجم ليستر سيتي الانجليزي٬ ووسط ميدانهه٬ بجائزة الكرة الذهبية الافريقية ٬2016 بأبوجا النيجيريا٬ بعد منافسة مع الغابوني اميريك



أوبك: دور أساسي للجزائر في اتفاق إعادة توازن سوق النفط بعد سنتين من الجهود الجبارة من المشاورات للتوصل لاتفاق بين دول اوبك وبلدان من خارج المنظمة استطاعت الجزائر إنجاح مبادرتها شهر سبتمبر الفارط خلال القمة



اللواء هامل يؤكد على أهمية تعزيز وتحسين العمل الوقائي ودعم التكوين لترقية الصحة أكد المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم بالجزائر العاصمة على أهمية "تعزيز وتحسين الوقاية ودعم التكوين العلمي لرفع مستوى التكفل الطبي لفائدة



نورية بن غبريت: ملتقى وطني حول التقييم المدرسي في أفريل المقبل ستنظم وزارة التربية الوطنية ملتقى وطني مع الشركاء الإجتماعيين، يخصص لتقديم حصيلة استشارة وطنية حول التقييم المدرسي، في افريل المقبل حسب ما أعلنته اليوم، بالجزائر



العمل برخصة السياقة بالتنقيط سيكون في نهاية 2017 أكد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين لدى استضافته اليوم في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى أن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الذي يتضمنه



عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة بالمجلس الشعبي الوطني يناقش أعضاء المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة. وكان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أكد في عرضه لمشروع هذا



تيسمسيلت: افتتاح فعاليات أسبوع الطفل المتمدرس افتتحت، أول أمس، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية يحيى بوعزيز لتيسمسيلت فعاليات أسبوع الطفل المتمدرس التي تقام تحت شعار "لنرفه أطفالنا" وتتضمن هذه التظاهرة، المنظمة بمبادرة من



اتفاق تونسي ليبي يمهد لحل أزمة معبر «رأس جدير‎» الحدودي وقعت أطراف أهلية تونسية وليبية، يوم الأحد، في مدينة الزاوية (غرب ليبيا) اتفاقاً على إجراءات جديدة لتنظيم العمل داخل معبر «رأس جدير» الحدودي الذي أثير