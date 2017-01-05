الجزائري رياض محرز يتوج بجائزة الكرة الذهبية الافريقية
توج سهرة اليوم٬ الدولي الجزائري رياض محرز٬ ونجم ليستر سيتي الانجليزي٬ ووسط ميدانهه٬ بجائزة الكرة الذهبية الافريقية ٬2016 بأبوجا النيجيريا٬ بعد منافسة مع الغابوني اميريك أوباميونغ والسنغالي ساديو ماني٬ حسب أعلنتهالكنفدرالية الافريقية لكرة القدم ٬ و تسلم محرز الجائزة في حفل أقامته هيئة عيسى حياتو٬ ويعتبر محرز ثالث جزائري٬ يحقق هذه الجائزة٬ بعد لخضر بلومي سنة 1981 ورابح ماجر سنة ٬1987 لكن كأول جزائري في صيغتها الجديدة٬مع العلم أن آخر تتويج عربي كان للاعب المغربي مصطفى حاجي سنة 1998. الف مبروك
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