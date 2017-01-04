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04/01/2017 14:40:00

اللواء هامل يؤكد على أهمية تعزيز وتحسين العمل الوقائي ودعم التكوين لترقية الصحة


أكد المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم بالجزائر العاصمة على أهمية "تعزيز وتحسين الوقاية ودعم التكوين العلمي لرفع مستوى التكفل الطبي لفائدة أفراد الشرطة". وشدد المدير العام للامن الوطني في الايام الطبية الجراحية ال10 للامن الوطني حول "الالتهاب الكبدي الفيروسي" على ضرورة "تحسين التكفل الطبي  لحماية صحة أفراد الامن الوطني" مشددا على وجوب "دعم النشاطات التحسيسية والتوعوية للوقاية من مختلف الامراض خاصة المستعصية منها" . وذكر اللواء هامل في هذا الاطار ب "استراتيجية المديرية العامة للامن الوطني في مجال دعم التكوين "والمستوحاة كما قال من "البرنامح التنموي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أولى أهمية خاصة للمورد البشري" بدعم التكوين في عدة مجالات ليتمكن كل واحد في اختصاصه من اداء مهامه ب "اتقان وامتياز". ويرى اللواء هامل بأن "الشرطي الذي غالبا ما يقوم بأعمال صعبة وشاقة يستدعي التكفل به طبيا ونفسيا لتجاوز العقبات والضغوطات التي قد تواجهه والتي قد تنعكس سلبا على اداء مهامه". وفي هذا الاطار تطرق اللواء هامل الى كل الانجازات التي تحققت لحد الان مشيرا الى  المركز الاستشفائي الجهوي للأمن الوطني الموجود بوهران والذي يعد الأول من نوعه في الجزائر" مؤكدا في نفس الوقت "مواصلة القطاع في إنجازمنشآت صحية  مماثلة عبر كل مناطق الوطن" . ويتوفر هذا المركز على 120 سرير وعدة مصالح مزودة بأجهزة طبية تتميز  بتكنولوجيا عالية. كما ذكر في سياق متصل بدور المركز الصحي للاشعة الذي دشن ايضا خلال 2016 والذي قد جهز بوسائل طبية ذات التشخيص عالية الدقة . وفي ختام كلمته نوه اللواء هامل بجهود السلطات العمومية الرامية الى "اعطاء دفع قوي للصحة في جهاز الامن بتنسيق العمل مع كل الاخصائيين والاطباء لدعم الاستثمارالفكري والبحث العلمي في هذا المجال". 

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