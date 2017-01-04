العمل برخصة السياقة بالتنقيط سيكون في نهاية 2017





أكد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين لدى استضافته اليوم في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى أن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الذي يتضمنه قانون المرور الجديد سيكون في نهاية سنة 2017 بعد أن يتم ادخال كل الحائزين على رخصة السياقة الذين لا يملك عدد كبير منهم الرخصة البيومترية في بنك المعطيات. وقال آيضا آنه سيتم الشروع في عملية تسليم الرخصة البيومترية الالكترونية خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 وبعد استكمال هذه العملية يتم العمل برخصة السياقة بالتنقيط في نهاية السنة. واعتبر أن أهم ما تضمنه قانون المرور الجديد - الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس من قبل المجلس الشعبي الوطني- العمل برخصة السياقة بالتنقيط التي أعطت نتائج ايجابية في البلدان التي اعتمدتها مبرزا أن العمل بهذا النظام الجديد يستلزم عدة مجهودات في مجال العصرنة لوضع حيز الخدمة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للمخالفات، كما أضاف أن الاقتراحات الهامة التي بادرت بها وزارة الداخلية في اطار هذا القانون الجديد - الذي يهدف إلى الحد من حوادث المرور- وضع تركيبة مؤسساتية من خلال إنشاء مندوبية للسلامة المرورية.

عدد القراءات 92 مرة | قراءات اليوم 4 مرة