عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة بالمجلس الشعبي الوطني





يناقش أعضاء المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة. وكان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أكد في عرضه لمشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة والتخطيط بالمجلس في ديسمبر المنصرم بأن المشروع سيسمح بوضع نظام وطني "حقيقي" للقياسة يتكفل بجميع جوانبها و يواكب المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال. وفي هذا الخصوص يأتي مشروع القانون الجديد-حسب توضيحات بوشوارب- لإنشاء إطار شامل و موحد لوضع نظام وطني حقيقي للقياسة ذو أبعاد دولية حيث سيدرج كل جوانب القياسة، الصناعية و الأساسية بالإضافة إلى القياسة القانونية المعمول بها حاليا. و سيسمح هذا الإطار بمواكبة المقاييس الدولية في مجال القياسة قصد الانضمام إلى "اتفاقية المتر" التي تعد السلطة العالمية العليا للقياسة. و سيتكفل النص الجديد بإدارة البنية التحتية للقياسة في جوانبها الثلاثة (القانونية و الأساسية و الصناعية) و كذا تنظيم الأطراف المعنية في كل مجال. ويتضمن المخطط التنظيمي للنظام الوطني للقياسة -الذي جاء في مشروع القانون- إنشاء مجلس وطني للقياسة لخلق فضاء للتشاور بين جميع الأطراف الفاعلة حول السياسة الوطنية للقياسة بالإضافة إلى هيئة وطنية للقياسة تكون مسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة و التنسيق بين الفروع الثلاثة للقياسة. كما يقترح مشروع القانون خلق شبكة من المخابر المرجعية للقياسة مكونة من مختبر وطني مرجعي و مخابر أخرى معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة إضافة إلى مخابر للمعايرة و التجارب تقدم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة. و ينتظر من القانون الجديد- حسب السيد بوشوارب- تحقيق استقلالية أكبر في هذا المجال حيث سيمكن الجزائرمن الإستغناء عن الهيئات الأجنبية و هو ما يعد مكسبا من الجانب المالي و الزمني. و تزامنا مع تعزيز القدرات الوطنية للقياسة سيساهم النظام الجديد في زيادة التنافسية الصناعية و الاقتصادية للمنتجات الجزائرية و هو ما سيسهل دخولها الأسواق الدولية و كذا ضمان نزاهة التبادلات التجارية الوطنية و الدولية و المحافظة على الاقتصاد الوطني.

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