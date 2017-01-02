

الجزائري محرز أفضل لاعب افريقي في استفتاء صحيفة المنتخب نال الدولي الجزائري رياض محرز جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب افريقي في 2016 في استفتاء صحيفة المنتخب الرياضية المغربية بعدما قاد ليستر سيتي لاحراز لقب



حبس قاض بارز بمصر على ذمة التحقيق في قضية فساد قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمرت مساء يوم الأحد بحبس قاض بارز أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد بمجلس



تجديد الثقة في رئيس الحزب احمد قوراية أكدت الهيئة القيادية لحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أن الحزب سيدخل بقوة غمارالتشريعيات المقبلة بعد تجديد الثقة في رئيس الحزب احمد قوراية ، والفوز بعهدة



الحكومة تركز مجهوداتها على التجارة الخارجية لمواجهة الأزمة فرضت الأزمة على السلطات العمومية ان تركز مجهوداتها خلال سنة 2016 بشكل أساسي على التجارة الخارجية وذلك بهدف ضبط الواردات و تنويع الصادرات.و تميز قطاع



اختتام فعاليات مهرجان تلمسان للرسوم المتحركة اختتمت مساء أمس السبت فعاليات الدورة الأولى لـ "جزانيم"، أول مهرجان محلي لأفلام الرسوم المتحركة في الجزائر، الذي من بين أهدافه "الوقوف في وجه الغزو الثقافي



تونس تدرس خطة لبناء "وحدة سجنية" لاحتواء 5000 من العائدين من بؤر القتال أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، أنها تدرس إمكانية بناء "وحدة سجنية" للمواطنين العائدين من بؤر القتال والتوتر، "لاحتوائهم في إطار خطة للتعامل مع مسألة عودة



الهجوم الارهابي في تركيا اسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 65 آخرين. قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الهجمات التي تنفذها منظمات إرهابية مختلفة في تركيا لا تنفصل عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، وإن الهدف هو



فرار عدد من السجناء في هجوم مسلح على سجن "جَوْ المركزي"بالبحرين " أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وقوع هجوم مسلح وصفته بأنه إرهابي على سجن ما أسفر عن مقتل شرطي وهروب عدد من السجناء.وتشن الأجهزة الأمنية "تكثف أعمال



تنفيذ ماجاء في قانون المالية الجديد بداية من دقات دقائق 2017 دخل قانون المالية 2017 علة الساعة الصفر .منذ الدقائق الاولى للفاتح جانفي بداية تتغيير عداد محطات الوقود والبنزين على مستوى ربوع الوطن بعد ان تم