الجزائري محرز أفضل لاعب افريقي في استفتاء صحيفة المنتخب
نال الدولي الجزائري رياض محرز جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب افريقي في 2016 في استفتاء صحيفة المنتخب الرياضية المغربية بعدما قاد ليستر سيتي لاحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.وحصل محرز على 206 نقاط في الاستفتاء الذي شارك فيه 40 صحفيا من افريقيا وخارجها إضافة لزوار موقع الصحيفة على الانترنت.وتفوق محرز - الذي فاز الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء صحيفة الهداف الجزائرية - على الجابوني بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند (170 نقطة) والمصري محمد صلاح مهاجم روما (84).ومحرز - الموجود أيضا في قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب افريقي - هو ثاني لاعب عربي يفوز بجائزة الأسد الذهبي بعد محمد أبو تريكة صانع لعب منتخب مصر السابق الذي نالها عام 2008.وديدييه دروجبا مهاجم ساحل العاج وتشيلسي السابق هو الأكثر فوزا بجائزة الأسد الذهبي إذ حققها أربع مرات في 2005 و2006 و2007 و2012 بينما فاز بها صمويل إيتوو مهاجم الكاميرون السابق ثلاث مرات.
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