



أكدت الهيئة القيادية لحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أن الحزب سيدخل بقوة غمارالتشريعيات المقبلة بعد تجديد الثقة في رئيس الحزب احمد قوراية ، والفوز بعهدة جديدة لقيادة البيت، خلال المؤتمر الثاني الذي تم انعقاده بولاية البويرة .وأضاف الدكتور أحمد قوراية إن ترشحه جاء بناء على طلب قيادة المكاتب، ومناضلي ومناضلات الحزب، الذين يسهرون على ترقية العمل السياسي للحزب فضلا عن وفائه لمبادئ الحزب المستمدة أسسها من الثوابت الوطنية، وما جاء به بيان ثورة أول نوفمبر ومكاسبها، واحترام الشعب وثوابت الأمة الجزائرية بعناصرها الثلاث ” الدين، اللغة العربية والهوية الامازيغية” المنصوص عليها في الدستور، ومؤكدا أنه سيمضي بالحزب رفقة عمل جماعي نحو التفتح على العصرنة وفور الإعلان عن نتائج التصويت قال رئيس الحزب أن هذه التزكية التي حظي بها من قبل مناضلي الحزب تمثل فخرا له في المضي قدما نحو ترقية العمل السياسي خدمة للبلاد والعباد .

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