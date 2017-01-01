فرار عدد من السجناء في هجوم مسلح على سجن "جَوْ المركزي"بالبحرين "

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وقوع هجوم مسلح وصفته بأنه إرهابي على سجن ما أسفر عن مقتل شرطي وهروب عدد من السجناء.وتشن الأجهزة الأمنية "تكثف أعمال البحث للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين من سجن جو المركزي"، بحسب ما قالته الداخلية على حسابها على تويتر.ولم تشر الوزارة إلى عدد السجناء الفارين، غير أنها تقول إنهم مدانون في جرائم تتعلق بالإرهاب.وكان السجن الأكبر في البحرين الواقع جنوب البلاد قد شهد أحداث شغب في مارس 2015 وأدانت المحكمة الجنائية البحرينية57 سجينا بتهمة التورط في تلك الأحداث.وقال مصدر قضائي أن "المحكمة الجنائية عاقبت 57 مواطنا شيعيا بالسجن لمدة 15 عاما، بعد إدانتهم بافتعال شغب في سجن جو المركزي"، بحسب ما أفادت تقارير العام الماضي.وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في آيار/مايو الماضي السلطات البحرينية بإجراء "تحقيق مستقل في مزاعم باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة لقمع اضطرابات وقعت بسجن جو يوم 10 مارس 2015، وقيامها بإساءة معاملة سجناء في أعقاب ذلك".ويشكو الشيعة، الذين يشكلون غالبية السكان في البحرين، من ما يصفونه بالتمييز ضدهم من جانب الحكومة التي يسيطر عليها السنة.ومنذ عام 2011 تواجه البحرين مستوى من عدم الاستقرار، والتظاهرات، والهجمات على الشرطة.ولا يزال عدد من قيادات المعارضة والنشطاء الحقوقيين قيد السجن، بينما أسقطت الحكومة الجنسية عن بعضهم وطردتهم خارج البلاد.