اعتداء اسطنبول: لم تسجل لحد الساعة أية ضحية جزائرية
أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف اليوم الأحد بالجزائر أنه "لم تسجل لحد الساعة أية ضحية جزائرية في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اسطنبول ليلة رأس السنة." في تصريح لوأج أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "لم تسجل لحد الساعة أية ضحية جزائرية في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اسطنبول ليلة أمس". وأضاف أن "مصالحنا القنصلية في اسطنبول تتابع عن كثب تطور الوضع بالتنسيق مع السلطات التركية المختصة". قتل مالا يقل عن 39 شخصا من بينهم 16 أجنبيا جراء الهجوم على ملهى ليلي باسطنبول خلال احتفالات رأس السنة الجديدة فيما أصيب 69 آخرون بجروح أربعة منهم في حالة خطيرة. و لا تزال الأبحاث جارية عن منفذ الهجوم.
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