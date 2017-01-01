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01/01/2017 13:39:00

تنفيذ ماجاء في قانون المالية الجديد بداية من دقات دقائق 2017


دخل قانون المالية 2017 علة الساعة الصفر .منذ الدقائق الاولى للفاتح جانفي  بداية  تتغيير عداد محطات الوقود والبنزين على مستوى ربوع الوطن بعد  ان تم توقعه  القانون من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  وصدر بالجريدة الرسمية  تحت رقم77 .وأعد قانون المالية لسنة 2017 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار وسعر الصرف ب1088 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 9ر3 في المائة.وبفعل هذا القانون دخلت الأسعار الجديدة للوقود اليوم حيز التنفيذ غير أن المواطن لاحظ خلال الأيام الأخيرة زيادات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.وفي هذا الجانب كان وزير المالية حاجي بابا عمي قد اعتبر أن الزيادات التي شهدتها المواد الاستهلاكية المدعمة غير قانونية داعيا وزارة التجارة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة.وكانت المديرية العامة للضرائب في وقت سابق  قد طمأنت المواطنين بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له تأثير على أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع.كما تتوقع الدولة حسب نص قانون المالية  لسنة 2017 نفقات التسيير ب  8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016)  وميزانية تجهيز  ب 3 ر2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 ر1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 9 ر670 مليار دينار.

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