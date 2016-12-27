

والي العاصمة زوخ 4000 عائلة معنية بعملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من 2 قال والي العاصمة عبد القادر زوخ٬ اليوم أن 4 آلاف عائلة ستشملها عملية الترحيل رقم ٬22 خلال الثلاثي الأول لسنة 2017. وفي الأثناء٬ أكدت مصالح



آخر كلمات طياري تو-154" المنكوبة قال مصدر مقرب من التحقيق في كارثة تحطم الطائرة الروسية " تو-154" إن المختصين تمكنوا بسهولة من فك تشفير بيانات الصوت في مقصورة قيادتها، المسجلة



العاصمة: الأحياء المعنية بالترحيل في المرحلة الرابعة والأخيرة لسنة 2016 أعلنت ولاية الجزائر على تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة لسنة 2016 من العملية الـــ 21 للترحيل وإعادة الإسكان و التي ستمس أكثر من 1.200 عائلة على



بن غبريت:60 ألف أستاذ جديد يستفيدون من التكوين خلال العطلة الشتوية كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن استفادة 60 ألف أستاذ جديد في مختلف الأطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي-متوسط-ثانوي) من التكوين



تفكيك شبكة إجرامية تحترف سرقة المركبات تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تعد لجريمة السرقة، وتزوير المحررات الإدارية والتجارية، تقليد الأختام، تزوير الأرقام التسلسلية في هيكلة المركبات



عين الدفلى: وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز لقي صباح اليوم الثلاثاء بمدينة مليانة (عين الدفلى) ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم جراء استنشاقهم غاز أكسيد الكربون حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على



ميهوبي يكشف: توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للبحث في الآثار ومعاهد علم الآثار.. قريبا سيتم عما قريب التوقيع على اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للبحث في الآثار ومعاهد علم الآثار في الجزائر حسبما صرح به وزير الثقافة عز الدين



نتنياهو يجمد التواصل بين وزرائه ومسؤولي الدول المؤيدة للقرار المناهض للاستيطان أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لوزرائه بتجنب اللقاء أو الحديث مع مسؤولين ودبلوماسيين من الدول التي أيدت القرار المناهض للاستيطان في مجلس الأمن الدولي،