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27/12/2016 22:39:00

والي العاصمة زوخ 4000 عائلة معنية بعملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من 2


قال والي العاصمة عبد القادر زوخ٬ اليوم أن 4 آلاف عائلة ستشملها عملية الترحيل رقم ٬22 خلال الثلاثي الأول لسنة 2017. وفي الأثناء٬ أكدت مصالح ولاية الجزائر العاصمة أن تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة لسنة 2016 من العملية الـ 21 للترحيل والتي ستمس أكثر من 200.1 عائلة على مستوى المقاطعات الإدارية لبراقي٬ باب الوادى٬ زرالدة ٬ الدار البيضاء٬ بئر مراد رايس وحسين داي٬ ستكون بداية من هذا الخميس. وتشمل العملية ستة عشر موقعا للبيوت القصديرية٬ حيث سيتم ترحيل هذه العائلات على مستوى أربع أحياء سكنية جديدة في الكاليتوس ومنطقة كوريفة في الحراش وببلدية الرحمانية. كما ستمس عملية الترحيل 35 عائلة كانت تحتل فضاءات بيداغوجية عبر 22 مؤسسة تربوية تتواجد بثمانية بلديات في العاصمة.

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