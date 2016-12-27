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27/12/2016 22:16:00

آخر كلمات طياري تو-154" المنكوبة


قال مصدر مقرب من التحقيق في كارثة تحطم الطائرة الروسية " تو-154" إن المختصين تمكنوا بسهولة من فك تشفير بيانات الصوت في مقصورة قيادتها، المسجلة على الشريط الممغنط في الصندوق الأسود.وأكد المصدر أن الشريط الممغنط الذي يسجل تواصل طاقم الطائرة لاسلكيا وحديثهم داخل مقصورة القيادة لم يصب بأذى

وقال إن "الحديث في التسجيل ينتهي لحظة صياح أحد الطيارين بكلمة "الجنيح..! (الجنيح هو جزء في جناحي الطائرة وظيفته تحسين قوة رفع الجناح عند الإقلاع والهبوط أثناء السرعات المنخفضة)"، تليها صرخة: "كابتن!!! نحن نسقط!!!".

وأشار المصدر إلى أن معهد البحوث العلمي المركزي التابع للقوات الجوية لم يحصل بعد على الصندوق الأسود الثاني الخاص بتسجيل البيانات الباراميترية لعمل أجهزة الطائرة.

وكانت وزرة الدفاع الروسية،  أكدت في وقت سابق الثلاثاء، أن التحليل الأولي لبيانات الصندوق الأسود للطائرة "تو-154" الروسية، سيمكن من حصر أسباب تحطم الطائرة المنكوبة.

وقالت الوزارة إن عملية فك تشفير البيانات الموجودة في الشريط الممغنط متواصلة، في معهد البحوث العلمي المركزي التابع للقوات الجوية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة الحكومية ستقدم الاستنتاجات النهائية حول أسباب الحادث، بعد النظر في جميع العوامل المحتملة.

وكانت  فجر الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول، قبالة سواحل مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار المدينة نفسها.

وأودت الكارثة بحياة 92 شخصا، هم أفراد الطاقم ومجموعة عسكريين و تابعة للجيش الروسي كانت تستعد للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة رأسس السنة في قاعدة حميميم الجوية الروسية بسوريا، والناشطة الاجتماعية الطبيبةة يليزافيتا غلينكا، ومسؤولون حكوميون.

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