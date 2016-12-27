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27/12/2016 16:56:00

العاصمة: الأحياء المعنية بالترحيل في المرحلة الرابعة والأخيرة لسنة 2016


أعلنت ولاية الجزائر على تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة لسنة 2016 من العملية الـــ 21 للترحيل وإعادة الإسكان و التي ستمس أكثر من 1.200 عائلة على مستوى المقاطعات الإدارية لبراقي، باب الوادى، زرالدة ، الدار البيضاء، بئر مراد رايس و حسين داي هذا الخميس 29 ديسمبر 2016.

وستمس هذه العملية ستة عشر(16) موقعا للبيوت القصديرية، موزعة كما يلي:

  •  الحي القصديري "النخلة"، بلدية الكاليتوس 244 عائلة،
  •  الحي القصديري "عمر وهيب"، بلدية بولوغين 335 عائلة.
  •  الحي القصديري "الثكنة"، بلدية بولوغين 98 عائلة.
  •  الحي القصديري "الهضبة"، بلدية بولوغين 74 عائلة.
  •  الحي القصديري "جاييس"، بلدية بولوغين 62 عائلة.
  •  04 أحياء قصديرية كائنة بأرضية مشروع 1900 مسكن عدل ببلدية زرالدة، بمجموع "39" عائلة.
  •  05 أحياء قصديرية ببلدية الرحمانية، بمجموع "204" عائلة.
  •  الحي القصديري بموقع مشروع توسعة الطريق الوطني رقم 63 ببلدية المعالمة، بمجموع "05" عائلات.
  •  الحي القصديري الهضبة "أزيرو" بموقع مشروع السكنات العمومية الترقوية بلدية سطاوالي، بمجموع "25" عائلة.

وسيتم ترحيل هذه العائلات على مستوى أربع (04) أحياء سكنية جديدة موزعة كالتالي:

  •  الحي السكني 1.200 مسكن "سلاماني" ببلدية الكاليتوس،
  •  الحي السكني 473 مسكن "كوريفة" ببلدية الحراش،
  •  الحي السكني 400 مسكن ببلدية الرحمانية،
  •  الحي السكني 300 مسكن ببلدية الرحمانية.

كما ستمس هذه العملية 35 عائلة كانت تحتل فضاءات بيداغوجية عبر 22 مؤسسة تربوية تتواجد بثمانية بلديات ( القبة، باب الزوار، برج الكيفان، المرسى، جسر قسنطينة، بئر خادم، بئر مراد رايس و السحاولة). للإشارة، فقد فإن 83 عائلة قد تم ترحيلها من قبل نظرا لطابع الإستعجال وقد مست هذه العملية 07 بلديات هي: زرالدة، الشراقة، براقي، حيدرة، القصبة، بن عكنون و حسين داي. و من جهة أخرى، ستستفيد 80 عائلة ببلدية الرحمانية من سكناتها ضمن مشروع " 400 مسكن" الرحمانية، في إطار توزيع السكن العمومي الإيجاري. كما ستسمح هذه العملية باسترجاع أوعية عقارية تقدر مساحتها بــحوالي 18,80 هكتار. أما فيما يخص البطاقية الوطنية للسكن فقد تم مراقبة 1.234 مرشح لإعادة الإسكان حيث تم رصد 188 حالة إيجابية تتعلق بالتصريحات الكاذبة من أجل الحصول على سكن إجتماعي بغير وجه حق، موزعين كما يلي:

  •  120 مرشح ثبت تسجيلهم ضمن برنامج عدل،
  •  35 مرشح ثبت إمتلاكهم لسكن،
  •  27 مرشح ثبت إستفادتهم من إعانة مالية من طرف الدولة،
  •  05 مرشحين ثبتت إستفادتهم من رخصة بناء،
  •  01 مرشح واحد ثبتت إستفادته من برنامج السكن الترقوي العمومي.

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