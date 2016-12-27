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27/12/2016 15:40:00

تفكيك شبكة إجرامية تحترف سرقة المركبات


تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تعد لجريمة السرقة،  وتزوير المحررات الإدارية والتجارية، تقليد الأختام، تزوير الأرقام التسلسلية في هيكلة المركبات ووضعها بمواصفات تقنية غير مطابقة، المشاركة وإخفاء أشياء مسروقة، الجماعة تتكون من (05) أشخاص مشتبه فيهم، فبعد عمل ميداني لمدة شهر، تمكنت ذات الفرقة من الإطاحة بهذه الشبكة التي كانت تزور الملفات القاعدية للمركبات بعد شراءها حسب الطلب، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم و كذا المركبات المستهدفة، وكانت النتائج بعد العمل بإقليم ولاية الجزائر وكذا ولايات داخلية أخرى، وتمنكت مصالح الامن من خلال العملية من استرجاع (16) مركبة تجارية وشاحنة.  بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع (02) منهم الحبس المؤقت، فيما وضع الآخرون تحت المراقبة القضائية.

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تفكيك شبكة إجرامية تحترف سرقة المركبات

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