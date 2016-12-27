عين الدفلى: وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز





لقي صباح اليوم الثلاثاء بمدينة مليانة (عين الدفلى) ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم جراء استنشاقهم غاز أكسيد الكربون حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية. و يتعلق الأمر بالأب (41 سنة) و الإبن (13 سنة) و الابنة (10 سنوات) فيما تم نقل الأم (37 سنة) في حالة جد حرجة إلى مستشفى مليانة أين تتواجد الآن في حالة صحية مستقرة بعد تلقي الإسعافات الأولية.

فيم أرجع ذات المصدر أساب الوفاة إلى استنشاق أفراد العائلة غاز أكسيد الكربون المنبعث من الموقد (الطابونة)، مشيرا إلى أن الولاية سجلت منذ بداية موسم الشتاء أربعة حالات وفاة.

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