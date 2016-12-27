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27/12/2016 11:40:00

إدانة موريتانية لتصريحات رئيس حزب الاستقلال المغربي


ندد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا بتصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي التي اعتبر فيها أن "موريتانيا أراضي مغربية"  واصفا تلك التصريحات بأنها "تطاول على سيادة واستقلالها موريتانيا". وقال الحزب الحاكم في موريتانيا في بيان شديد اللهجة "إن التطاول على سيادة موريتانيا واستقلالها لن يكون أحسن الطرق للتعاطي مع القضايا والملفات الساخنة ولن يدفع بالنزاع في الصحراء الغربية إلى الحل"  مؤكدا أن "إحياء الأساليب الاستفزازية والأطماع المدفونة في مخاطبة الند للند ليست أحسن طريق لخدمة التطلعات المشتركة بين شعوب وبلدان المنطقة". ويأتي بيان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ردا على تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط  أمس قال فيها "إن موريتانيا جزء من المملكة المغربية  وإن حدود بلاده تمتد من "سبتة" في الشمال إلى "واد السينغال" في الجنوب  مستغربا "كيف حصلت موريتانيا على استقلالها عن المملكة". واعتبر  حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن حديث حميد شباط "ينم عن صفاقة وانحطاط إلى قاع الإفلاس السياسي وغياب للرؤية الاستراتيجية لا مثيل له تعاني منه نخب مغربية أفلست ووضعت المغرب في عزلة وحالة توتر مع كل جيرانه  ولذلك لفظها الشعب المغربي في كل استحقاق رغم قوة السلطة ونفوذ المال السياسي". ودعا بيان الحزب الحاكم في موريتانيا "كل القيادات الاستقلالية والنخب المغربية إلى تقديم الاعتذار للشعب الموريتاني, ويحتفظ لنفسه بحق الرد المناسب". وتأتي تصريحات شباط بعد تصريحات أدلى بها "محللون" سياسيون مغاربة لإحدى القنوات التلفزيونية الرسمية بالمغرب  اتهم أحدهم موريتانيا بتصدير الإرهاب لمنقطة الساحل  فيما تساءل آخر "كيف يمكن أن يكون لموريتانيا دور وهي عاجزة عن بناء سقف لمطارها". وكانت لتصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي صدى واسع واستهجان وتنديد من قبل القوى السياسية والإعلامية في موريتانيا عبر وسائل الإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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