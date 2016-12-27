لوح: استلام 7 مجالس قضائية و 27 محكمة وستة محاكم إدارية في 2017





• انجاز 9 مجالس و 22 محكمة في 2018

شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، على ضرورة السير نحو إصلاح منظومة تكوين القضاة وضمان الحريات في إطار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العليا للدولة في المنظومة القضائية، كاشفا عن استلام القطاع 17 هيكل جديد خاص وفق البرنامج المعتمد في إطار سياسة تقريب العدالة من الموطن. وقال لوح خلال جلسة استماع بمجلس الأمة نظمتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان حول موضوع "عصرنة العدالة" أن "تقريب العدالة من المواطن لا يعني إنشاء هياكل فحسب وإنما تعيين قضاة وكتاب ضبط مؤهلين من شأنهم تقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين"، مؤكدا إنشاء لجنة تضم قضاة وجامعيين و إطارات مختصين لمراجعة النصوص التنظيمية التي تنظم سير المدرسة العليا للقضاة و إلى جانبها تطوير المنظومة التشريعية وتكيفها بالإضافة إلى إصلاح السجون و المنظومة العقابية و غيرها من القي المحاور الجيد هامة في القطاع وأضاف الطيب لوح أن "هذه اللجنة ستعمل على تصنيف المناصب العليا داخل المدرسة قصد جلب الكفاءات العلمية الكفيلة بتأطير القضاة الطلبة وضمان تكوين مستمر للقضاة الناشطين"، موضحا أن "هذه اللجنة ستباشر تفكيرا حول إمكانية توسيع شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة إلى الحاملين لشهادات ذات الصلة بعمل العدالة مبرزا بأن التكوين النوعي لممارسة مهنة القاضي"، كاشفا أنه "تم الشروع مؤخرا في وضع بنك وطني للمعلومات خاص بقطاع العدالة حيث أنه بفضل هذا البنك من المعلومات سيتم ربط كل هياكل القضاء ببعضها البعض عن طريق تكنولوجيات جديدة للإعلام الآلي"، مضيفا أن "وضع هذا البنك في الخدمة سيسمح للمواطن من الاستفادة من خدمات جهاز القضاء دون إجباره على تجديد وضع ملف كان قد أودعه من قبل من أجل الحصول على وثيقة ما. وأكد الوزير أن "قطاع العدالة تدعم بالعنصر البشري المؤهل حيث أنه وصل عدد القضاة سنة 1999 إلى حوالي 2628 قاضي حيث انه وبعد تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ارتفع عددهم إلى 2460 قاضي بما يقدر بحوالي 41.49 بالمائة بزيادة تقدر بـ 136 بالمائة عن تلك الفترة مؤكدا أن القطاع أولى اهتمامه الكبير بالعنصر النسوي حيث أنه تم تعيين ولأول مرة نائب عام امرأة في إطار ترقية حقوق المرأة وتسهيل ولوجها لقطاع القضاء إلى جانب أخيها الرجل. وأضاف المتحدث أنه تم استلام خلال السنة الجارية هياكل جديدة وفق البرنامج المعتمد في إطار سياسة تقريب العدالة من الموطن ومن بينها 17 هيكل جديد خاص بالمصالح القضائية في انتظار تسليم العام المقبل 7 مجالس قضائية و 27 محكمة و ستة محاكم إدارية و 03 فروع محاكم و 03 مراكز جهوية للأرشيف، مشيرا إلى أهمية هذه الأجهزة في قطاع العدالة،كما سيتم سنة 2018 أيضا انجاز مقرات جديدة منها 9 مجالس و 22 محكمة و 7 محكمة إدارية و هذه الانجازات التي تسعى الدولة انجازها وفق برنامج رئيس الجمهورية تترجم مدى الرغبة الملحة لعصرنة كل القطاعات و على رأسها العدالة باستعمال التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التحولات و التغيرات الحاصلة في العالم الخارجي.

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